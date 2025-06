Snarky Puppy anuncia show em Curitiba Banda instrumental vencedora de cinco Grammys se apresenta na icônica Ópera de Arame em setembro; show faz parte da programação oficial... Cartão de Visita|Do R7 30/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h36 ) twitter

Banda instrumental vencedora de cinco Grammys se apresenta na icônica Ópera de Arame em setembro; show faz parte da programação oficial do Circuito Primavera de Jazz

Um dos maiores fenômenos da música instrumental contemporânea, a Snarky Puppy está confirmada no Circuito Primavera de Jazz e promete uma noite inesquecível em Curitiba. A banda estadunidense se apresenta em show único no dia 14 de setembro, na emblemática Ópera de Arame, dentro da programação oficial do Curitiba Jazz Sessions 2025.

Vencedora de cinco prêmios Grammy e formada por uma constelação de músicos virtuoses, a Snarky Puppy é referência mundial em um som que atravessa gêneros e gerações. Com uma proposta vibrante, o grupo une jazz, funk, soul, world music e improvisação em performances que conquistaram público e crítica ao redor do planeta.

Fundada em 2004 pelo baixista Michael League, a Snarky Puppy se consolidou como um dos nomes mais respeitados da cena instrumental global. Seu álbum mais recente, Empire Central (2022), gravado ao vivo em estúdio, presta homenagem à rica cena musical de Dallas e reafirma o espírito coletivo e inovador da banda.

Com mais de 15 discos lançados e apresentações nos principais palcos do mundo — de festivais como Montreux e North Sea Jazz ao Royal Albert Hall, em Londres — a banda conquistou uma legião de fãs que atravessa fronteiras entre o jazz e a música contemporânea.

Em Curitiba, a Snarky Puppy entrega ao público uma experiência sonora sofisticada e contagiante, ideal para quem busca música ao vivo de alta qualidade, emoção e excelência técnica, atributos que vêm marcando o DNA do Curitiba Jazz Sessions desde sua criação.

Sobre o Circuito Primavera

Com produção da Planeta Brasil Entretenimento e da Goat Entertainment, o Circuito Primavera de Jazz é a grande novidade da temporada cultural de 2025 em Curitiba. Parte integrante da programação anual do Curitiba Jazz Sessions, o projeto estreia reunindo quatro grandes nomes da música instrumental internacional. Além da Snarky Puppy, a line-up inclui também Kamasi Washington, Thundercat e Pat Metheny.

“Mais do que uma nova série de shows, o Circuito Primavera Jazz Sessions propõe expandir os horizontes culturais da cidade, fomentar a economia criativa e reafirmar Curitiba no mapa da música instrumental mundial. O evento convida o público a mergulhar em uma temporada de encontros musicais potentes e inesquecíveis”, afirma Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.

Todas as apresentações acontecem na Ópera de Arame, um dos espaços culturais mais emblemáticos do país. O circuito conta com patrocínio da Blue Moon e traz ao público uma experiência que combina exclusividade, sofisticação e curadoria artística de excelência.

O show da Snarky Puppy em Curitiba acontece no dia 14 de setembro, a partir das 19h. O pré-cadastro para a venda de ingressos está aberto pelo site www.curitibajazz.com.br. A venda geral terá início nessa quarta-feira, dia 2 de julho, a partir das 10h. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial: @ curitibajazzsessions.