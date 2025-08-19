“Snow White”: novo single de Laufey questiona padrões e expectativas impostas às mulheres Faixa é um dos destaques do aguardado álbum A Matter of Time, com clipe filmado na Islândia por sua irmã gêmea, Junia Lin Cartão de Visita|Do R7 19/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h38 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Assista ao clipe “Snow White”: https://laufey.ffm. to/snowwhitevid

Ouça “Snow White”: https://laufey.ffm.to/ snowwhite

Faça pre-save de A Matter of Time: https://laufey.ffm.to/ amatteroftime

Laufey, um dos fenômenos da música contemporânea, lança o single “Snow White”, refletindo as pressões estéticas e estruturais impostas às mulheres. A faixa se une aos singles “Lover Girl”, “Tough Luck” e “Silver Lining” como amostras do aguardado álbum A Matter of Time, que será lançado dia 22 de agosto e já atingiu o 2⁠º lugar do Spotify Countdown Charts Global. No processo de criação de A Matter of Time, Laufey se sentia mais livre do que nunca. “Para mim, cada novo álbum é um livro em branco de histórias para escrever,” comenta. Faixa acompanha videoclipe oficial gravado inteiramente na Islândia e dirigido por sua irmã gêmea e diretora criativa, Junia Lin.



Reconhecida pela mistura de jazz, música clássica e pop, Laufey atinge novos patamares com a turnê norte-americana “A Matter of Time Tour”. A artista já vendeu mais de 250 mil ingressos, incluindo datas esgotadas no Madison Square Garden (Nova York), Crypto.com Arena (Los Angeles), além de shows extras em Toronto e São Francisco. Com um repertório de temas mais profundos, arranjos orquestrais, influências de bossa nova e um senso estético apurado, Laufey vem conquistando a geração Z ao redor do mundo — são mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais. Neste ano, a artista estreou no Brasil como uma das performances mais elogiadas no Popload Festival.



Fazer de sua música um reflexo muito pessoal sempre foi um marco de Laufey. Ela fez de Everything I Know About Love (2022) um diário sobre o amadurecimento e o começo da vida adulta. Já no premiado Bewitched (2023), vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Pop Tradicional, mergulhou profundamente nos amores da juventude. Agora, em A Matter of Time, ela busca explorar temas mais densos e vulneráveis - no processo de criação, Laufey se sentiu mais livre do que nunca. “Para mim, cada novo álbum é um livro em branco de histórias para escrever,” comenta. Para isso, ela trabalhou com dois co-produtores: Spencer Stewart, parceiro dos dois primeiros discos, e com o novo colaborador Aaron Dessner (conhecido por seu trabalho com Taylor Swift e The National).



Neste ano, a artista já havia antecipado novidades ao se apresentar ao lado de Gustavo Dudamel e da LA Phil no Coachella, assim como em seu show no conceituado New Orleans Jazz Fest. Além disso, ela anunciou recentemente a criação da The Laufey Foundation, uma iniciativa cujo objetivo é tornar a educação musical acessível para jovens de todas as origens com apoio da AWAL, AEG Presents, Steinway & Sons, Warner Chappell, Catbird e Gibson Gives.



Criada entre Reykjavik e Washington, D.C., ela aprendeu piano e violoncelo na infância, e mais tarde estudou na Berklee College of Music. Foi lá que escreveu seu EP de estreia, Typical of Me, lançado em 2021, com “Street by Street” estreando em primeiro lugar nas rádios islandesas. Esse foi o primeiro de muitos feitos, que incluem: 5 bilhões de streams globais; o maior debut de um álbum de jazz na história do Spotify; um disco no Top 20 da Billboard; uma crescente coleção de certificados de platina; uma nomeação na lista 30 Under 30 da Forbes; e o título de uma das Mulheres do Ano de 2025 pela TIME.



Laufey já esgotou ingressos no Hollywood Bowl, no Radio City Music Hall e no Royal Albert Hall de Londres. Apresentou-se ao lado da LA Phil, da Orquestra Sinfônica Nacional dos EUA e da Orquestra Filarmônica da China. Também dividiu o palco com nomes como Jon Batiste e RAYE, além de ter colaborado em gravações com artistas que vão de beabadoobee a Norah Jones.



“Snow White” é um lançamento da AWAL, disponível em todas as plataformas.