Solarrio lança seu mais novo single, "So Many Questions" Solarrio lança seu mais novo single, "So Many Questions", que mistura vibe suave de R&B dos anos 1980 com uma produção de synthwave... Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h26 )

Solarrio lança seu mais novo single, “So Many Questions”, que mistura vibe suave de R&B dos anos 1980 com uma produção de synthwave. A música está disponível mundialmente em todas as principais plataformas de streaming via Symphonic Distribution.

Produzida por Solarrio e Tayo Fetti, e escrita por Solarrio e Holland Izz, “So Many Questions” explora as complexidades do amor, da honestidade e dos limites emocionais. A música destaca o delicado equilíbrio entre dizer a verdade e a dinâmica do relacionamento, com o estilo vocal e o lirismo inteligente característico de Solarrio.

Mixada e masterizada por Khalil Chahine, a faixa apresenta uma paisagem sonora que aprimora sua sensação nostálgica, ao mesmo tempo em que mantém um toque contemporâneo. O lançamento é apoiado visualmente por um lyric video envolvente e conteúdo curto de mídia social, oferecendo aos fãs uma conexão mais profunda com os temas da música. Um clipe será lançado logo após o lançamento.

Créditos:

·Produtores: Solarrio e Tayo Fetti

·Compositores: Solarrio e Holland Izz

·Mixagem/master: Khalil Chahine

·Distribuidor: Symphonic Distribution