Sorriso Maroto lança single com Thiaguinho

Duas partes do DVD “Sorriso Maroto - As Antigas” já foram lançadas. E antes de mais uma leva de músicas, o Sorriso Maroto presenteia os fãs com um single especial. “Promessas” já está disponível em todas as plataformas digitais e ganha hoje um material audiovisual, gravado na edição do show de São Paulo, em novembro de 2023, e com a participaçao mais que especial de Thiaguinho.

Ouça aqui: SMB.lnk.to/Promessas

A faixa foi composta por Bruno Cardoso e Sergio Jr, junto com o cantor paulista. “O Thiago é um irmão nosso. Ele é o nosso cavaco imaginário (rs). Na formação do Sorriso não temos o cavaquinho e brincamos com isso desde que nos conhecemos”, conta Bruno.

“Quando gravamos nosso outro projeto, “Sorriso Eu Gosto – No Pagode”, tentamos de tudo para que ele participasse, mas ele estava no exterior. Diante disso, fizemos o convite para que ele cantasse com a gente de surpresa para o público, já que a turnê “Sorriso Maroto As Antigas” não tem convidados especiais”, explica o vocalista adiantando que Thiaguinho participa também da faixa “Sou Eu e Mais Ninguém”, que também estará no setlist da terceira parte do DVD.

Também da geração 2000, assim como o Sorriso Maroto, Thiaguinho já teve algumas músicas próprias gravadas pelo Sorriso, mas essa foi a primeira composta em parceria. “É uma honra ter mais canções gravadas pelo Sorriso Maroto, já que ao longo da história da banda eu tenho a felicidade deles terem gravado músicas de minha autoria”.

“Essas duas músicas eu tive o prazer de compor com o Bruno e o Sergio Jr e representa muito nossa parceria. “Promessas” é uma canção que a gente fez por volta de 2005, se não me engano, e toda vez que eu vou ao show do Sorriso, a gente canta junto e tem sempre vídeos por aí desses momentos”, conta Thiaguinho. “Acho que já era hora de registrarmos isso oficialmente e eu estou muito feliz. Tenho certeza que a repercussão será ótima porque meus fãs e os fãs do Sorriso Maroto já gostam muito”, completa.

