Spoon retorna com dois singles: “Chateau Blues” e “Guess I'm Fallin In Love”
O Spoon passou o verão no estúdio lapidando novas músicas — e o resultado deixou a banda tão empolgada que eles decidiram lançar um...
Escute aqui.
Escute aqui.
O Spoon passou o verão no estúdio lapidando novas músicas — e o resultado deixou a banda tão empolgada que eles decidiram lançar um single duplo especial imediatamente.
O Spoon passou o verão no estúdio lapidando novas músicas — e o resultado deixou a banda tão empolgada que eles decidiram lançar um single duplo especial imediatamente.
Direto da prensagem, chegam o rock cru e cheio de energia “Chateau Blues” e a faixa envolvente “Guess I’m Fallin In Love”. Produzidas por Justin Meldal-Johnsen (Beck, Nine Inch Nails, St. Vincent) em parceria com o Spoon, essas duas canções marcam o primeiro lançamento desde o aclamado álbum indicado ao Grammy Lucifer on the Sofa.
Direto da prensagem, chegam o rock cru e cheio de energia “Chateau Blues” e a faixa envolvente “Guess I’m Fallin In Love”. Produzidas por Justin Meldal-Johnsen (Beck, Nine Inch Nails, St. Vincent) em parceria com o Spoon, essas duas canções marcam o primeiro lançamento desde o aclamado álbum indicado ao Grammy Lucifer on the Sofa.
O vocalista Britt Daniel comenta:
O vocalista Britt Daniel comenta:
“Começamos a trabalhar em um álbum este ano e, normalmente, seguimos aquele processo: compor, ensaiar, gravar, mixar, empacotar tudo e só então lançar. Mas quando terminamos essas duas primeiras faixas, percebemos que elas precisavam sair agora. Então aqui estão: ‘Chateau Blues’ e ‘Guess I’m Fallin In Love.’ Duas músicas com personalidades distintas, criadas nos últimos meses entre Austin (TX) e Providence (RI). É um grande dia: hoje iniciamos nossa primeira turnê em um tempo, em Santa Ana, e amanhã começamos a rodar com os Pixies — uma das maiores bandas de todos os tempos. Para mim, uma verdadeira referência. É um prazer e estamos muito felizes de voltar ao mundo dos shows por um momento. Nos vemos na frente do palco.”
“Começamos a trabalhar em um álbum este ano e, normalmente, seguimos aquele processo: compor, ensaiar, gravar, mixar, empacotar tudo e só então lançar. Mas quando terminamos essas duas primeiras faixas, percebemos que elas precisavam sair agora. Então aqui estão: ‘Chateau Blues’ e ‘Guess I’m Fallin In Love.’ Duas músicas com personalidades distintas, criadas nos últimos meses entre Austin (TX) e Providence (RI). É um grande dia: hoje iniciamos nossa primeira turnê em um tempo, em Santa Ana, e amanhã começamos a rodar com os Pixies — uma das maiores bandas de todos os tempos. Para mim, uma verdadeira referência. É um prazer e estamos muito felizes de voltar ao mundo dos shows por um momento. Nos vemos na frente do palco.”
Fique atento para mais novidades do Spoon em breve.
Fique atento para mais novidades do Spoon em breve.