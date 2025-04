Sufjan Stevens lança o single “Mystery of Love (Demo)” Em março de 2015, Sufjan Stevens lançou Carrie & Lowell — seu álbum mais pessoal até o momento Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h46 ) twitter

Escute aqui.

“Uma delícia em todos os sentidos” —5/5 The Guardian

“[Carrie & Lowell] parece que você está ouvindo [Sufjan Stevens] pela primeira vez novamente, e em sua forma mais íntima” —Pitchfork, 9.3 ‘Best New Music’

Em março de 2015, Sufjan Stevens lançou Carrie & Lowell — seu álbum mais pessoal até o momento. Apresentado com uma clareza de visão inesperada, o disco foi um retorno às raízes em sua instrumentação deliberada e esparsa. O álbum foi um sucesso instantâneo de crítica e, nos anos que se seguiram, a música se entrelaçaria, sem se deixar abater, no tecido de nossa cultura compartilhada. Agora com certificado de ouro pela BPI e da RIAA, e com a faixa “Fourth of July” alcançando o status de platina nos EUA, a ressonância cultural do álbum continua a crescer.

Para comemorar o 10º aniversário do lançamento, a Asthmatic Kitty Records anuncia Carrie & Lowell (10th Anniversary Edition), previsto para 30 de maio e disponível para pré-venda agora, e lança “Mystery of Love (Demo)”.

A edição deluxe apresenta um álbum de LP duplo expandido que inclui sete faixas bônus inéditas, um livro de arte de 40 páginas e um novo ensaio de Sufjan. Essa edição também oferece uma capa alternativa: uma versão completa da Polaroid original, ampliada para revelar a legenda da foto escrita com a letra de uma criança — “Carrie & Lowell” — revelando a origem do título do álbum (foi escrito pela irmã de Sufjan, Djamilah). Projetado por Sufjan, o livreto de 40 páginas contém várias colagens de fotos de família vintage que abrangem quatro gerações, intercaladas com obras de arte e desenhos (sobre temas como morte, morrer, luto e o estado de Oregon), bem como fotos de paisagens que Sufjan tirou enquanto viajava pelo oeste dos EUA há mais de uma década.

O álbum original está preservado em um disco, enquanto o segundo disco contém 40 minutos de extras, incluindo versões demo de “Death With Dignity”, “Should Have Known Better”, “The Only Thing” e “Eugene”. Também estão incluídos outtakes extensos de “Fourth of July” e “Wallowa Lake Monster”, ambos com um clima mais cinematográfico. A última joia é a demo original de “Mystery of Love”, tirada das sessões do álbum original de Carrie & Lowell, mas posteriormente regravada para o filme Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino. A versão demo aqui apresenta guitarra solo e voz com versos ligeiramente alterados.

Carrie & Lowell foi o resultado de um processo imensamente difícil, no qual a composição de Sufjan — geralmente um remédio — ocorreu na sequência da morte de sua mãe. Ele acabou saindo de um ciclo de dúvida criativa com uma rara mudança das tarefas de produção para Thomas Bartlett. Ao lutar contra a devastação, a vida e a morte, Sufjan acabou conseguindo começar a entender a beleza do amor.

Sufjan fez uma turnê do álbum e conectou pessoalmente suas descobertas com os ouvintes, fazendo com que essas músicas fossem as dos ouvintes e de suas vidas, perdas e complexidades. Desde o lançamento do álbum, a turnê foi transformada em um álbum ao vivo, tão surpreendentemente comemorativo e catártico que se tornou algo totalmente diferente. Outtakes, remixes e notas do iPhone foram compartilhados por meio da mixtape The Greatest Gift de Sufjan, bem como uma coleção de versões de “Fourth of July”, que pegaram um momento do álbum e exploraram todas as suas fendas.

Dez anos depois, essa edição de aniversário faz as coisas de forma diferente desses outros tesouros. Em vez de desconstruir o álbum ou desenvolvê-lo e continuar seu legado, esta edição leva o ouvinte de volta aos momentos que antecederam e incluíram seu lançamento. Carrie & Lowell é apresentado em sua forma completa mais uma vez, juntamente com um vislumbre dos diferentes caminhos que poderia ter tomado. Há novos cantos a serem explorados, a realização fotográfica de momentos que antes eram pintados apenas em letras, a reflexão direta do criador do álbum, o peso sutilmente diferente de certas sílabas que falam da mente de Sufjan logo antes de ele compartilhá-lo com o mundo.

Tracklist:

Disco 1:

1. Death with Dignity

2. Should Have Known Better

3. All of Me Wants All of You

4. Drawn To the Blood

5. Eugene

6. Fourth of July

7. The Only Thing

8. Carrie & Lowell

9. John My Beloved

10. No Shade in the Shadow of the Cross

11. Blue Bucket of Gold

Disco 2:

1. Death with Dignity (Demo)

2. Should Have Known Better (Demo)

3. Eugene (Demo)

4. The Only Thing (Demo)

5. Mystery Of Love (Demo)

6. Wallowa Lake Monster (Version 2)

7. Fourth of July (Version 4)