Summit Hotels tem diversas opções de destino para o feriado de 1º de Maio Seja na praia, na serra, no interior ou até em outras regiões do Brasil, a Summit Hotels tem a opção ideal para quem quer aproveitar... Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 16h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h45 )

Seja na praia, na serra, no interior ou até em outras regiões do Brasil, a Summit Hotels tem a opção ideal para quem quer aproveitar o próximo feriado com conforto, praticidade e atendimento de excelência. Presente em diversos estados, a rede reúne unidades bem localizadas e com estrutura completa para todos os perfis de viajantes.

Para quem prefere ficar na capital paulista, a dica é o Summit Suítes Hotel Paulista, perto da Av. Paulista e dos principais centros comerciais, gastronômicos e culturais da cidade.

Se o seu destino for o litoral, a rede conta com ótimas opções: o Summit Suítes Hotel Santos, com piscina e localização privilegiada para curtir a orla, o Summit Beach Hotel Boiçucanga, em São Sebastião — um charmoso hotel pé na areia com vista para o pôr do sol — e a Summit Pousada Noah, em Maceió (AL), ideal para quem busca relaxar nas paradisíacas praias do Nordeste.

Quem prefere o charme da serra, encontra no Summit Suítes Hotel Campos do Jordão o refúgio perfeito, com clima ameno e acesso facilitado aos atrativos da cidade, como o Capivari e o Horto Florestal.

No interior paulista, a rede também está muito bem representada. Em Cachoeira Paulista, sede da comunidade Canção Nova, estão o Summit Inn Hotel Cachoeira Paulista e o Summit Suítes Hotel Cachoeira Paulista, com diferentes estruturas e o mesmo padrão de atendimento. Já em Cruzeiro, com natureza exuberante e turismo histórico, o destaque é o Summit Suítes Hotel Cruzeiro, que conta com piscina, academia e restaurante. Há ainda unidades em Caçapava, Guarulhos, Pindamonhangaba, Jundiaí, Lorena (Summit Dom Apart Hotel) e São José dos Campos (Summit Flat Service).

A rede também continua expandindo. Suas mais novas aquisições são o Actuall Convention by Summit Hotels, em Contagem (MG), ideal para eventos e lazer, e o Vila do Mar by Summit Hotels, em Natal (RN), com acesso direto às belas praias da capital potiguar. Esse feriadão é uma excelente oportunidade para conhecer as novas unidades do grupo.

No estado do Rio de Janeiro, o Summit Inn Hotel Barra Mansa completa as opções com a mesma excelência e conforto.

Independentemente do destino, a Summit Hotels oferece infraestrutura completa, localização estratégica e o famoso café da manhã da rede, para que o seu feriado seja inesquecível.

Mais informações e reservas: www.summithotels.com.br