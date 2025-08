Superstar global Rauw Alejandro lança o single "Buenos Términos" do seu aguardado próximo álbum Perna latino-americana da aclamada "Cosa Nuestra World Tour" começa em 13 de outubro em Santiago, Chile Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h57 ) twitter

Perna latino-americana da aclamada "Cosa Nuestra World Tour" começa em 13 de outubro em Santiago, Chile

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça: https://rauwalejandro. lnk.to/BuenosTerminos

Assista: https://youtu.be/ Gs8wHV1pE0c?si=8oRSqf- NG2tNsOCy

O superstar global vencedor do Latin GRAMMY® e quatro vezes indicado ao prêmio, Rauw Alejandro continua sua trajetória com o lançamento de hoje de “Buenos Términos”, seu novo single e clipe com influências afro-caribenhas e carregado de tensão, parte de seu aguardado álbum.

‌



Em “Buenos Términos”, Rauw canta sobre uma relação intensa, tempestuosa e impossível de abandonar, onde o casal briga até chegar a “bons termos”. Com referências estilísticas à cultura afro-caribenha, o videoclipe de tom cinematográfico, dirigido por Martin Seipel e El Zorro, traduz essa atmosfera ao mostrar Rauw em cima de uma casa durante uma tempestade, alternando com cenas do cantor com uma amante e diversas sequências de dança que destacam seu talento como cantor, ator e dançarino. Rauw apresentou a faixa pela primeira vez no domingo, com um trecho de 37 segundos em seu novo canal no WhatsApp, onde brincou dizendo que a música era “um pouco tóxica”.

Rauw deu início a essa nova fase em abril com o sucesso neo-bomba “Carita Linda”, homenagem à sua herança porto-riquenha e aos seus ancestrais. Primeiro single do novo projeto, a faixa deu a Rauw seu 12º número 1 nas paradas, liderando tanto a Latin Airplay quanto a Latin Pop Airplay. O aguardado novo álbum será o sucessor de Cosa Nuestra, que estreou em #1 na parada de álbuns latinos, #6 na Billboard 200 e fez história como o primeiro álbum latino a emplacar 15 faixas simultaneamente no Top 200 Global do Spotify.

‌



Apelidado de “o maior showman da música latina” pela Rolling Stone, o alcance global de Rauw é inegável — fãs ao redor do mundo lotaram arenas vestidos a caráter, com ternos de risca de giz e vestidos glamourosos, durante as etapas completamente esgotadas da Cosa Nuestra World Tour nos Estados Unidos, Porto Rico e Europa. Com dezenas de críticas positivas de veículos como Billboard, Rolling Stone, Clash e El Mundo, a expectativa para a perna latino-americana da turnê está no auge. Os ingressos para a etapa final, que começa na segunda-feira, 13 de outubro, com três noites em Santiago no Movistar Arena, já estão disponíveis em livenation.com, com datas também em Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Cidade do México e Guadalajara.

SOBRE RAUW ALEJANDRO

‌



Cantor e compositor porto-riquenho, vencedor do Latin GRAMMY® e quatro vezes indicado ao GRAMMY®, Rauw Alejandro lidera a nova geração de artistas da música latina desde sua estreia em 2016. Um dos nomes de maior ascensão no reggaeton, Rauw colaborou com artistas como Pharrell Williams (“Airplane Tickets”), Shakira (“Te Felicito”), Selena Gomez (“Baila Conmigo”), Anuel AA (“Reloj”) e Camilo (“Tattoo”), entre outros. Sua ascensão meteórica como figura central da música urbana latina é inegável, e sua constante evolução musical mantém seu som fresco e inovador no topo do gênero. Entre seus diversos prêmios estão: dois Latin GRAMMYs®, quatro indicações ao GRAMMY®, dois Billboard Latin Music Awards, cinco Premios Tú Música Urbano, dois Premios Juventud, um iHeart Radio Award, entre outros. Seu álbum de estreia Afrodisíaco, certificado 6x Platina pela RIAA Latin, foi lançado em novembro de 2020 e rendeu sua primeira indicação ao GRAMMY® de “Melhor Álbum de Música Urbana”, além de uma indicação ao Latin GRAMMY® de “Artista Revelação”. Em 2021, seu segundo álbum Vice Versa estreou em #1 na parada Top Latin Albums da Billboard, #3 no Spotify Top Debut Album e #1 no Apple Music Latin Album Charts. O álbum também liderou listas de melhores do ano no The New York Times, Rolling Stone, NPR e Billboard. Em 2022, lançou Saturno, seu terceiro álbum, aclamado pela crítica e indicado ao GRAMMY®. A obra contou com colaborações de Baby Rasta, DJ Playero, Chris Palace, Arcángel, Súbelo NEO, Lyanno e Brray, e foi descrita pela Billboard como “um dos álbuns mais ecléticos do reggaeton-pop”. Em 2023, lançou seu quarto álbum Playa Saturno, com participações de Jowell y Randy, Miguel Bosé e Junior H. Em novembro de 2024, lançou seu tão esperado quinto álbum Cosa Nuestra, que estreou em #1 globalmente nas paradas da Apple Music e do Spotify — um feito alcançado por poucos artistas latinos — além de #1 na Billboard Latin Albums e #6 na Billboard 200. Com esse lançamento, Rauw continua a redefinir o cenário musical global, conectando a música latina a públicos internacionais. Sua arte, inovação e presença magnética no palco consolidam seu lugar como uma força transformadora na indústria.

