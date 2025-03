"Surrender" é o novo single do Himalayas HIMALAYAS lançaram seu novo single “Surrender”, a mais recente faixa do seu próximo álbum BAD STAR, que será lançado em 25 de abril... Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h45 ) twitter

HIMALAYAS lançaram seu novo single “Surrender”, a mais recente faixa do seu próximo álbum BAD STAR, que será lançado em 25 de abril pela Nettwerk. O álbum já está disponível para pré-venda.

“Surrender” é uma faixa de rock cavernosa e ameaçadora que examina a lealdade acrítica a indivíduos e organizações, e a disposição de aceitar cegamente tudo o que eles dizem. A música também fala sobre a incapacidade de ver por que outros podem pensar de maneira diferente, o que leva a mais divisão em vez de cooperação para alcançar um objetivo comum.

Sobre o single, o guitarrista e compositor Mike Griffiths diz: “‘Surrender’ foi uma das primeiras faixas escritas para BAD STAR. Queríamos criar algo pesado e impactante, mantendo-o interessante e permitindo que a música seguisse em frente. Começou com alguns riffs que sentimos que funcionavam bem juntos e, quando adicionamos a bateria à demo, a música ganhou uma nova energia, que influenciou o ritmo e a dinâmica das partes da guitarra. As letras e as partes vocais foram escritas para complementar a agressividade da música e discutir a teimosia das formas de pensamento excessivamente partidárias.”

“Surrender” segue o lançamento de uma série de singles de sucesso extraídos de BAD STAR, incluindo “What If…?”, “Nothing Higher”, “Hung Up” e “Cave Paintings”. Esta última foi selecionada na lista de Big Hitters de 2024 da Radio 1, enquanto a banda foi recentemente entrevistada no Rock Show da estação no mês passado, para o lançamento de “Afterlife”.

BAD STAR encontra o HIMALAYAS – Joe Williams (vocais/guitarra), Mike Griffiths (guitarra/vocais), Louis Heaps (baixo) e James Goulbourn (bateria) – expandindo-se muito além do indie-rock de seus primeiros trabalhos From Hell To Here de 2023, com o novo álbum agora trazendo influências de Queens Of The Stone Age, Radiohead, Royal Blood e Foo Fighters.

Trabalhando com o produtor Pete Hutchings (Royal Blood, Nothing But Thieves, Skindred), o resultado de BAD STAR é um álbum com 10 faixas que exalam confiança, com habilidades afiadas em riffs inventivos, mas cativantes, ritmos sinuosos e uma sensação sempre presente de vastidão, tanto sonora quanto visual.

A banda de rock de Cardiff está atualmente nos Estados Unidos realizando uma série de apresentações no SXSW, com o show final sendo amanhã (15 de março) no British Music Embassy. Eles ainda se apresentarão em outros festivais este ano, incluindo 2000trees, Y Not Festival e In It Together Festival 2025. O HIMALAYAS começará sua tour principal no Reino Unido nesta primavera.