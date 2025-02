SYML lança o novo single “Careful” O artista e produtor de Seattle, SYML, anunciou seu terceiro álbum de estúdio, Nobody Lives Here, que será lançado pela Fin Cartão de Visita|Do R7 20/01/2025 - 01h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h26 ) twitter

Escute aqui.

O artista e produtor de Seattle, SYML, anunciou seu terceiro álbum de estúdio, Nobody Lives Here, que será lançado pela Fin. Recordings e Nettwerk em 4 de abril de 2025. Hoje, ele compartilha o primeiro single do álbum, a introspectiva “Careful”, um hino que se destaca pelo falsete característico de Fennell.

Sobre “Careful”, ele explica: “Comparação é algo inevitável para nós, humanos. Tenho uma tendência competitiva, e isso pode tornar a comparação perigosa. À medida que amadureço, sinto que tenho uma perspectiva melhor sobre o que significa ter um trabalho, estar em relacionamentos e estar no meu corpo. Felizmente, estou cercado por pessoas que me lembram que, embora essas coisas me definam, elas não são quem eu sou. ‘Careful’ é um lembrete para mim mesmo.”

O disco marca sua escrita mais clara e refinada até hoje. Escrito, gravado e produzido por ele mesmo, o álbum é impulsionado por um entendimento afiado de que a vida é uma contradição, um momento fugaz. Enquanto aceita a presença da perda, SYML continua a acolher os outros em seu espaço por meio de melodias, letras, o som de uma guitarra slide ou o murmúrio de um violoncelo. Com este novo trabalho, sua música permanece cinematográfica e visceral, explorando tanto a capacidade de ferir quanto de ser ferido.

“Se o escuro inspira o bom, é algo honesto de se reconhecer. Todos esses personagens dentro de mim estão fascinados pela mesma questão: Por que os humanos estão aqui e o que é este universo em constante expansão pelo qual estamos flutuando?”. Hoje, SYML compartilhou o trailer do álbum, apresentando a faixa de introdução, “A100.” Assista aqui.

Com quase quatro bilhões de streams ao longo da carreira, SYML é o projeto solo do artista Brian Fennell. Derivado do galês para “simples,” sua música conecta os instintos que nos levam a lugares de refúgio, seja um local ou uma pessoa. Nascido e criado em Seattle, Fennell estudou piano e se tornou produtor, programador e guitarrista autodidata.

Seu álbum de estreia autointitulado, lançado em 2019, incluiu a canção multiplatina “Where’s My Love” e o sucesso certificado Ouro, “Girl.” Seu segundo álbum, The Day My Father Died (2023), descrito pela NPR como “eufórico,” foi gravado no Studio X com o renomado produtor Phil Ek e contou com colaborações de Guy Garvey (Elbow), Lucius, Sara Watkins (Nickel Creek) e Charlotte Lawrence. A música de SYML se tornou trilha sonora de inúmeros filmes e séries e foi usada por Lana Del Rey na faixa “Paris, TX” de seu álbum indicado ao Grammy em 2023. Em 2024, SYML lançou o selo FIN. Recordings em colaboração com Nettwerk Music Group e sua equipe de gestão, Good Harbor Music.

Nobody Lives Here Tracklist

A100 Carry No Thing Careful Please Slow Down The White Light of the Morning Wake Heavy Hearts How It Was Will Never Be Again Something Beautiful and Bright Heartbreakdown Nobody Lives Here