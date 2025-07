Teatro Alfredo Mesquita recebe show do grupo De um Jeito Casual no mês do rock O coletivo da Zona Norte comemora 10 anos de trajetória com o show “As Canções do Jova Rural” Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h17 ) twitter

O coletivo da Zona Norte comemora 10 anos de trajetória com o show “As Canções do Jova Rural”. Com músicas autorais e releituras de clássicos do rock, o grupo apresenta um repertório que conecta gerações e valoriza a arte da quebrada

Banda De Um Jeito Casual celebra dez anos com show gratuito no Teatro Alfredo Mesquita, na Zona Norte

No dia 23 de julho de 2025 (quarta-feira), às 20h, com entrada gratuita, a banda De Um Jeito Casual (@deumjeitocasual) apresenta o show “As Canções do Jova Rural” no Teatro Alfredo Mesquita. A apresentação celebra os 10 anos de trajetória do coletivo musical, nascido no bairro Jova Rural, na Zona Norte de São Paulo, dentro do CIC Norte.

Lançado em 2024, o disco “As Canções do Jova Rural” reúne 10 faixas que retratam o cotidiano, os sonhos e os desafios da quebrada com poesia e autenticidade.

‌



O show também presta homenagem ao Mês do Rock, com um repertório eclético que mescla músicas autorais do grupo e releituras de clássicos do gênero. De Ramones a Beatles, passando também por ícones nacionais, a banda De Um Jeito Casual convida o público a uma viagem sonora por diferentes facetas do rock — dos riffs pesados aos sons mais suaves, e promete um show para a família toda curtir.

A banda é formada por Wellington (voz e guitarra), Felipe (voz e guitarra), Biel (voz e guitarra), Denilton (guitarra solo), Jailson (voz e bongô), Ricceli (baixo) e Sandrinho (bateria).

‌



A apresentação faz parte do projeto “As Canções do Jova Rural” contemplado no Programa VAI, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que se desdobra em uma série de saraus e shows gratuitos, levando arte e cultura diretamente à comunidade — sem a necessidade de que o público vá ao centro da cidade para vivenciar atividades culturais e espetáculos de qualidade. Em agosto, o grupo se apresenta no Centro Cultural da Juventude.

Criado em 2015 por jovens do próprio território, o grupo De Um Jeito Casual surgiu de forma espontânea, em encontros informais no Centro de Integração da Cidadania (CIC Norte - Jova Rural), onde aprendiam a tocar instrumentos e ensaiavam suas primeiras composições. Da vivência periférica, nasceu uma música verdadeira e sensível, que hoje ocupa diferentes palcos, sem nunca abandonar suas raízes.

‌



Ao longo da última década, o De Um Jeito Casual construiu uma caminhada marcada pelo fortalecimento da identidade periférica e pelo protagonismo juvenil na arte, realizando oficinas em escolas públicas, apresentações em casas de cultura e gravou seu primeiro álbum autoral, que dá nome ao espetáculo.

"São dez anos de caminhada que queremos celebrar junto com o público — compartilhando nossas músicas autorais, que nasceram na quebrada, e também homenageando o bom e velho rock’n’roll que sempre nos inspirou", afirma o grupo. O show acontece no dia 23 de julho, às 20h, com entrada gratuita.

Informações: www.instagram.com/ deumjeitocasual

Serviço: Show "As Canções do Jova Rural" – Com De Um Jeito Casual

Quando: 23 de julho de 2025 (Quarta-feira) - Horário: 20h (duração: 80 minutos)

Entrada gratuita. Classificação Livre

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 - Santana, Zona Norte - São Paulo – SP

Estacionamento disponível. Acessibilidade: Sim. Capacidade: 198 lugares