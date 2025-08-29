Teatro Cacilda Becker oferece curso gratuito de atores com Esther Góes e Ariel Borghi
Inscrições ficam abertas até 2 de setembro; turma terá até 30 alunos e aulas vão até 4 de novembro
As inscrições para o curso gratuito de interpretação de atores com a atriz Esther Góes e com assistência do ator e diretor Ariel Borghi no Teatro Cacilda Becker ficam abertas até 2 de setembro. O projeto começa em 4 de setembro e oferece ao público uma oportunidade de mergulhar em uma dramaturgia milenar que ecoa até os dias de hoje.
Os 30 participantes serão selecionados para o curso que terá uma turma fechada durante os dois meses de duração, com aulas de terça e quinta, em setembro de outubro, terminando em 4 de novembro com a apresentação de uma releitura da comédia grega “As Rãs”, de Aristófanes.
O clássico de Aristófanes foi escrito no século V (cinco) a.C. e narra a jornada do deus Dioniso ao Hades, acompanhado por seu servo Xântias, em busca dos grandes mestres da tragédia – Ésquilo, Sófocles e Eurípedes – considerados essenciais à salvação da cultura de Atenas.
Em meio a peripécias, travessias fantásticas, coros de rãs e disputas poéticas no mundo dos mortos, a comédia de Aristófanes mistura crítica social, linguagem refinada e comicidade popular. Com humor mordaz e atemporal, Aristófanes constrói uma sátira que se ancora na cultura de seu tempo para provocar reflexões universais – sobre arte, política, poder e civilização.
Inscreva-se até 2 de setembro pelo link: Link. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do Teatro Cacilda Becker.
