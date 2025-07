Teatro Sérgio Cardoso recebe a final do DMC Brasil Awards 2025 com noite especial de performance Evento gratuito marca os 10 anos da DMC Brasil com batalhas de DJs, homenagens e intervenções no saguão e no palco da Sala Nydia Lícia... Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h17 ) twitter

Evento gratuito marca os 10 anos da DMC Brasil com batalhas de DJs, homenagens e intervenções no saguão e no palco da Sala Nydia Lícia

O Teatro Sérgio Cardoso, equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe no dia 15 de julho, terça-feira , o DMC Brasil Awards 2025, evento que marca a celebração dos 10 anos da DMC Brasil. A noite será dividida em três momentos: das 17h às 19h, o saguão do teatro recebe intervenções artísticas e ambientações sonoras; das 19h às 20h, o público acompanha performances no proscênio da Sala Nydia Lícia; e das 20h às 22h, acontece o evento principal, com entrada gratuita e retirada de ingressos a partir das 16h, por ordem de chegada.

O DMC Brasil Awards é uma celebração da cultura DJ como potência artística e social. A edição 2025 homenageia o legado dos DJs e também conecta gerações por meio da música e da performance ao vivo.

Sinopse

Em sua 10ª edição, o evento chega ao Teatro Sérgio Cardoso com uma celebração que impulsiona carreiras, conecta talentos e movimenta a cena da música do Brasil para o mundo. Com batalhas eletrizantes e performances, a noite reúne os melhores DJs do continente em um encontro histórico.

Serviço

DMC Brasil Awards 2025

Data: 15 de julho, terça-feira

Horários:

• 17h às 19h – Intervenções no saguão

• 19h às 20h – Pré-abertura no proscênio da Sala Nydia Lícia

• 20h às 22h – Evento principal na Sala Nydia Lícia

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Lícia - Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo/SP)

Ingressos gratuitos – Retirada a partir das 16h, por ordem de chegada

Classificação etária: Livre

Capacidade: 827 lugares

Realização: DMC Brasil

Sobre o Teatro Sérgio Cardoso

Localizado no boêmio bairro paulistano do Bixiga, o Teatro Sérgio Cardoso mantém a tradição e a relevância conquistada em mais de 40 anos de atuação na capital paulista. Palco de espetáculos musicais, dança e peças de teatro, o equipamento é um dos últimos grandes teatros de rua da capital, e foi fundamental nos dois anos de pandemia, quando abriu as portas, a partir de rígidos protocolos de saúde.

Composto por duas salas de espetáculo, quatro dedicadas a ensaios, além de uma sala de captação e transmissão, o Teatro tem capacidade para abrigar 827 pessoas na sala Nydia Licia, 149 na sala Paschoal Carlos Magno, além de apresentações e aulas de dança no hall do teatro.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

Instagram | Site