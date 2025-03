Teatros Arthur Azevedo e Alfredo Mesquita a partir de 27 de março

Espetáculo aborda a busca pelo corpo ideal e leva o público a uma jornada íntima em busca do emagrecimento, desafiando os padrões de beleza e se questionando quanto alguém precisa perder para ser aceito na sociedade

Créditos: Maria Luiza Graner

A jornada de uma mulher gorda em busca do emagrecimento é tema do solo autoral 116 gramas - peça para emagrecer, da atriz Letícia Rodrigues. O espetáculo, que estreou em 2023, agora ganha novas apresentações no Teatro Arthur Azevedo, de 27 de março a 8 de abril; e no Teatro Alfredo Mesquita, entre os dias 1º e 4 de maio. As sessões são gratuitas, mas os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Sympla.

"116 Gramas - Peça para Emagrecer" é um solo autoral, que mergulha na experiência de um corpo gordo em busca do emagrecimento. A dramaturgia da peça se propõe a refletir sobre o desejo de pertencimento e as pressões exercidas pela sociedade em relação à imagem corporal por meio de uma narrativa autoficcional, em que a história da personagem se mistura com a da autora, que tenta viver a sua trajetória de heroína.

“A Gorda”, protagonista dessa saga, a cada dia que se apresenta para uma nova plateia, tenta alcançar o mesmo objetivo: emagrecer 116 gramas. A fim de queimar as calorias necessárias para tanto, ela cria um espetáculo teatral, um experimento performativo, uma espécie de aula de academia, só que mais bonita. Ela pratica exercícios, formula cálculos, se perde em teorias, compartilha memórias e encontra poesia em cada gota de suor que escorre pelo seu corpo. Talvez assim ela consiga ser uma atriz de verdade.

“A tentativa de me livrar de 116 gramas por apresentação pode parecer violenta, mas é, na realidade, o único meio que encontrei de seguir. E eu quero seguir. Esse espetáculo é a minha cura, o meu meio de conseguir falar o que tenho tentado há tanto tempo dizer. É o meio de me afirmar como uma artista paulistana que segue aqui, nem tão firme, nem tão forte, mas segue. São as pazes que faço comigo, com o teatro, com a dança, com a performance e, o mais importante, com o público” relata Letícia Rodrigues.

O mundo insiste que seu corpo deve ser menor, mas enquanto tenta corresponder a todas as expectativas, se questiona: o quanto é preciso perder para poder pertencer?

Sobre Letícia Rodrigues

É atriz, bailarina, performer, dramaturga e roteirista. Natural de São Paulo, é formada em bacharelado em teatro e especialista em dramaturgia e roteiro pela Escola Superior de Artes Célia Helena. Seu último trabalho no teatro "116 GRAMAS: PEÇA PARA EMAGRECER" (2023) é o seu primeiro solo autoral que escreveu, co-dirigiu e atuou. Participou dos espetáculos: "4 da espécie" de Michelle Ferreira (2022), "Terror e Miséria no Terceiro Milênio" (2019) e "A festa - estratégias musicais para sobreviver" (2019), ambas dirigidas por Claudia Schapira, entre outros. No audiovisual esteve em: “Manhãs de Setembro” (Luís Pinheiro/2022), “Enterre Seus Mortos (dir. Marco Dutra/2025); “Tarã” (dir. Marco Dutra e Juliana Rojas/2025); “Notícias Populares” (dir. Marcelo Caetano/2023); “Autoposto Amigos do Nelson” (dir. Marcelo Botta/2023), "Raul - Metamorfose Ambulante" (dir. Paulo e Pedro Morelli/2025) e é uma das protagonistas da série TREMEMBÉ de Vera Egito, original Amazon, com estreia prevista em 2025.

Ficha técnica

Idealização, dramaturgia e atuação | Letícia Rodrigues

Direção | João Pedro Ribeiro e Letícia Rodrigues

Direção de arte | Eliseu Weide

Direção de movimento e coreografia | Luaa Gabanini

Direção musical | Natália Nery

Composição e arranjo de trilha sonora | Lana Scott e Natália Nery

Gravação e mixagem | Lana Scott

Técnica e operação de som | Lana Scott, Luisa Drua e Julia Ro

Direção e edição audiovisual | Lana Scott

Motion graphics | Pablo Vieira

Mapping e operação de vídeo | Lana Scott

Desenho de luz | Camille Laurent

Operação de luz | Felipe Stucchi e Adriana Marques

Coordenação de produção | Leo Birche

Produção | Jéssyca Rianho

Comunicação visual e fotografia | Maria Luiza Graner

Assessoria de Imprensa | Pombo Correio

Sinopse

Serviço

116 gramas - peça para emagrecer, com Letícia Rodrigues

Classificação etária: 14 anos

Duração: 60 minutos

Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca

Quando: 27 de março a 8 de abril, de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h

Ingressos: Grátis, com reserva pelo site https://www.sympla.com.br/ evento/116-gramas-peca-para- emagrecer/2846136

Teatro Alfredo Mesquita

Endereço: Av. Santos Dumont, 1770 - Santana,

Quando: 1º a 4 de maio, de quinta a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h

Ingressos: Grátis, com reserva pelo site https://www.sympla.com.br/ evento/116-gramas-peca-para- emagrecer/2846136