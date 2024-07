Thalles Luna lança "La Gitana", primeiro single de novo projeto em espanhol Faixa chega acompanhada de videoclipe que evidencia elementos da cultura cigana Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 21h43 (Atualizado em 18/07/2024 - 21h43 ) ‌



Faixa chega acompanhada de videoclipe que evidencia elementos da cultura cigana

PEDRO BARBOSA.

Um dos principais nomes do reggaeton nacional, o cantor Thalles Luna lança seu mais novo single, "La Gitana", no dia 18 de julho de 2024. Distribuído pela Cdbaby, o single promete conquistar os corações dos ouvintes com sua temática apaixonada e envolvente. "La Gitana" narra uma história de amor improvável e arrebatador, centrado na paixão intensa por uma cigana. A música captura a energia vibrante desse amor, onde a vontade de estar junto é tão forte que pode levar a grandes mudanças na vida.

"A música fala de um amor, daqueles improváveis de acontecer. Nesse caso, a paixão por uma cigana. Fala desse amor intenso, cheio de energia e vontade de estar junto, a ponto de largar tudo e mudar a sua vida para estar com quem ama", revela Thales.

A canção chega acompanhada de videoclipe gravado em Paranapiacaba, um charmoso vilarejo inglês próximo a São Paulo, conhecido por seu visual único e histórias misteriosas. No clipe, Thalles Luna contracena com a modelo Charmenia Oliveira, uma verdadeira cigana, e apresenta elementos autênticos da cultura cigana, como leitura de cartas, dança com castanholas e uso de bola de cristal. O vídeo também mostra um Thalles mais maduro, vestindo traje social, em uma busca emocionante pela cigana que lhe escreveu uma carta.

A produção do videoclipe foi uma colaboração entre La Luna Produções Artísticas e Substudios, com direção de Biel Foloni e co-direção de Thalles Luna e Andressa Luna.

"É um clipe com muitos elementos marcantes, falando de uma cultura rica como a cigana e em uma cidade histórica, tudo repleto de muito mistério e beleza", finaliza Thalles Luna.

Sobre Thalles Luna

Nascido na capital de São Paulo, Thalles Luna começou a escrever suas primeiras músicas aos 12 anos. Naquele momento, enfrentava uma profunda depressão desencadeada pela perda de seu pai. Escrever músicas se tornou gradualmente uma válvula de escape e uma forma de expressar suas emoções.

Em abril de 2019, Thalles lançou seu primeiro single, a balada romântica "Com Você", marcando um marco significativo em sua carreira. Em seguida, veio o sucesso contagioso de "Baila Comigo", que rapidamente ultrapassou 130.000 visualizações no YouTube, solidificando sua presença na cena musical.

Conhecido por suas canções românticas, Thalles Luna possui quase 20 anos de carreira, tendo obtido diversos destaques. Com dois álbuns lançados, possui milhões de reproduções nas plataformas digitais. Lançada em 2022, a faixa "Novo Dia", foi um dos destaques da programação da Band FM, ampliando seu trabalho em nível nacional.