Thalles Roberto apresenta o segundo volume do projeto "Avenida do Arrependimento", com três músicas

Escute: https://SMB.lnk.to/ EPAvDoArrependimentoVol.2

Assista ao vídeo de "Bom Futuro": https://www.youtube. com/watch?v=rutMgs7r2JQ

Um dos maiores nomes da música Cristã, com mais de 1 bilhão de streams na carreira, o cantor e compositor Thalles Roberto adiciona mais três faixas ao projeto “Avenida do Arrependimento”. Disponíveis nesta terça-feira (24), “Bom Futuro”, “Nova História” e “Bad Dias” trazem identidade pop rock, com elementos sonoros modernos e letras otimistas.

“Bom Futuro”, canção enérgica sobre um caminho vitorioso e a confiança no futuro preparado por Deus, é uma ferramenta para inspirar positivismo. A música é o destaque do lançamento e chega acompanhada de vídeo registrado em estúdio. “Nova História” ganhará vídeo no dia 1º de julho, às 12h, e “Bad Dias” na terça seguinte, dia 08 de julho, no mesmo horário.

O projeto “Avenida do Arrependimento”, já revelou o primeiro volume, que trouxe quatro músicas, incluindo “Avenida do Arrependimento”, ao lado de Jorge. Escrita por Thalles Roberto, a faixa-título é um profundo e sincero convite ao fortalecimento da relação com Deus, mesmo nos momentos de afastamento. Com uma letra emocionante, a música ganhou vídeo oficial que registra a parceria dos dois artistas em estúdio. Além da faixa que dá título ao trabalho, o compilado trouxe as músicas “Chuá”, “Barquinho” e “Saudade de Você”.

No final de maio, Thalles Roberto lançou a música “Poderoso”, com participação do baterista norte-americano Aaron Sterling, que já trabalhou como nomes internacionais de destaque, como John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles e Avril Lavigne.

A produção musical do projeto “Avenida do Arrependimento” é de Dudu Borges, conhecido no mercado sertanejo, por trás de trabalhos com artistas como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, entre outros. Os músicos também foram cuidadosamente selecionados, incluindo Aaron Sterling e o guitarrista indicado ao Grammy Latino Wilson Sideral. O trabalho será dividido em volumes até o lançamento do álbum completo, com 12 faixas no total.

“Estou extremamente grato pela produção do Dudu Borges — um nome que dispensa apresentações. Sempre sonhei em conhecê-lo e em fazermos algo juntos. E Deus, com sua forma sobrenatural de conduzir as coisas, desenhou esse encontro de uma maneira única. O Dudu é um cara que tem um cuidado impressionante com a essência da música. Ele preserva o sentimento, respeita o elemento original da composição e, acima de tudo, valoriza o coração do artista. Por isso, essa parceria foi perfeita. Senti que encontrei alguém que conseguiu traduzir, com fidelidade, a intenção original do meu coração”, conta Thalles.

Dudu também fala sobre o projeto: “Esse álbum não foi feito por nós. Não foi produzido, nem cantado por mérito nosso. Só Deus sabe o como, o quando e o porquê de tudo isso ter acontecido. Esse projeto é muito maior do que eu e o Thalles. É uma verdadeira prova de fé”.