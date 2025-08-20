The Cribs anuncia o novo álbum em cinco anos - “Selling A Vibe” será lançado em 9 de janeiro Assista agora ao clipe do single principal "Summer Seizures" Cartão de Visita|Do R7 20/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assista agora ao clipe do single principal "Summer Seizures"

Cartão de Visita - Entretenimento

Assista o clipe aqui

Ouça “Summer Seizures” aqui

Faça pré-save do álbum aqui

‌



O The Cribs retorna hoje com o anúncio de seu primeiro novo álbum em mais de cinco anos. Selling A Vibe será lançado em 9 de janeiro de 2026. Também foi revelado hoje o single principal do álbum, "Summer Seizures", que teve sua estreia no rádio com Steve Lamacq na BBC 6 Music.

Para os três irmãos Jarman, o The Cribs sempre foi um projeto de coração aberto, registrando uma autenticidade e uma honestidade, impregnadas de um espírito cru e de um amor por melodias pop, que piscam com um ceticismo saudável para um mundo cada vez mais sobrecarregado pela quantidade em detrimento da qualidade, pelo estilo em detrimento da substância. Basta olhar para o título do novo álbum como prova disso. Pode-se argumentar, porém, que com Selling A Vibe, essa honestidade é direcionada cada vez mais entre eles próprios — a primeira vez que fazem isso de forma tão aberta em um de seus discos.

‌



Com a sensação, dentro da banda, de que estavam presos na engrenagem lançamento–turnê–lançamento– turnê, e com os irmãos vivendo separados em três fusos horários diferentes, eles sabiam que precisavam reviver a essência da relação como família e deixar de sentir-se apenas como colegas de banda. Um verão passado juntos — sem música, sem composições, apenas reconexão — revelou-se o ponto de partida perfeito para esse processo, algo pelo qual dizem ser gratos por ter a oportunidade de fazer após 20 anos juntos fazendo música.

Da mesma forma que Selling A Vibe foi escrito rapidamente, com o objetivo de ancorar tudo a um momento específico, o single principal “Summer Seizures” funciona como um carimbo do tempo próprio. Foi a primeira música que eles escreveram juntos nas sessões do álbum e colocou a banda no caminho de Selling A Vibe.

‌



O guitarrista e vocalista Ryan Jarman comenta sobre o single: “Liricamente, eu estava na cozinha do meu apartamento em Nova York, numa manhã, e senti que o verão estava começando. Eu tinha tido o melhor verão da minha vida aqui e, depois, há alguns anos, sem dúvida o mais difícil. Então, quando senti que ele estava chegando novamente, foi uma forma de marcar o tempo, olhar para onde estou agora e tentar amarrar tudo. É uma canção sobre amor, tragédia e aprender a viver consigo mesmo — tudo ambientado durante o verão em Nova York.”

Falando mais sobre o clipe, ele diz: “Queríamos algo sem artifícios, feito com altíssima qualidade, deixando apenas a banda e a música falarem por si. Então conversamos com nosso velho amigo Andy Knowles (que, por acaso, é um diretor incrível) e decidimos filmar em 16mm, apenas nos apresentando como realmente somos. Em uma era digital de opções infinitas, filmar em película significava que precisava ser rápido, espontâneo e, acima de tudo, natural. Claro que eles passaram um bom tempo garantindo que tudo ficaria incrível antes das câmeras começarem a rodar, mas conseguimos exatamente o que buscávamos: a banda como somos agora, em nosso ambiente natural, registrado em celuloide.”

Se, nos bastidores, Selling A Vibe passou a representar um retorno a relações mais genuínas, o objetivo com o produtor Patrick Wimberly foi justamente não voltar a fórmulas conhecidas. Tendo trabalhado com produtores de rock lendários em álbuns anteriores — Edwyn Collins, Alex Kapranos, Nick Launay, Dave Fridmann, Steve Albini e Ric Ocasek, para citar alguns — a escolha do ex-integrante do Chairlift, Patrick Wimberly, para Selling A Vibe, nasceu de um lugar de contínua curiosidade, possibilidade e aventura. Eles queriam trabalhar com alguém que operasse de uma forma mais contemporânea, e a lista de créditos de produção de Wimberly (Solange, MGMT, Lil Yachty) chamou bastante atenção.

“Sempre dissemos que, se fizéssemos outro disco, iríamos focar especificamente em potencializar o elemento pop da banda, então a forma de trabalhar do Patrick e sua experiência nesse universo pareciam uma combinação perfeita, ao mesmo tempo em que seria uma experiência completamente nova.”

Para o The Cribs, não se tratava de recapturar momentos únicos do passado, mas de quebrar a garrafa por inteiro e descobrir o que poderia estar dentro dela. Isso significou um processo de gravação mais lento, mais cuidadoso, e tempo de estúdio para se entregar ao amor pelas melodias. Selling A Vibe se torna, assim, um álbum não apenas ancorado na reconexão, mas também criado para despertar essa mesma resposta em quem o ouve.

O baixista e vocalista Gary Jarman diz: “Acho que, com o passar do tempo, nossos álbuns foram se tornando cada vez mais abertos — e, por isso, as músicas de Selling A Vibe parecem muito pessoais. Então pode ser angustiante lançá-las, porque elas significam muito para nós. Sei que isso pode soar excessivamente romântico ou idealista, mas, no fim das contas, é a única coisa que importa: conseguimos nos conectar com as pessoas? Não queremos que isso seja visto como um disco de indie rock ou um disco de punk ou seja lá o que for — todas aquelas coisas que antes pareciam importar para nós. Nossa única esperança é que as pessoas gostem e se conectem com as músicas e letras pelo que elas são. Queremos que sejam para todos, de verdade. E, nesse sentido, suponho que se possa dizer que este é o nosso álbum mais ambicioso, já que nos entregamos completamente a isso. Resumindo: esperamos sinceramente que vocês gostem.”

A chave para a produção criativa da banda é que agora eles só lançam música quando sentem que têm algo novo a contribuir. Um novo disco precisa acrescentar algo às suas vidas e às vidas de seus fãs. Neste caso, a renovação de relações preciosas parece ser tão boa quanto qualquer outro motivo para o retorno da banda após uma ausência de cinco anos.

O The Cribs também está anunciando uma turnê principal pelo Reino Unido na primavera de 2026. A pré-venda de ingressos começa às 10h de quarta-feira, 20 de agosto, com a venda geral a partir das 10h de sexta-feira, 22 de agosto. Antes dos shows no Reino Unido em 2026, o The Cribs se uniu à War Child para uma apresentação ao vivo muito especial no ambiente intimista do Shacklewell Arms, em Londres, no sábado, 23 de agosto. Eles se apresentam depois no All Points East no mesmo final de semana, antes de partirem para a América do Norte.

The Cribs - Selling A Vibe - Tracklist:

1. Dark Luck

2. Selling A Vibe

3. A Point Too Hard To Make

4. Never The Same

5. Summer Seizures

6. Looking For The Wrong Guy

7. If Our Paths Never Crossed

8. Self Respect

9. You’ll Tell Me Anything

10. Rose Mist

11. Distractions

12. Brothers Won’t Break

Siga The Cribs:

Website | Facebook | Instagram | X | YouTube