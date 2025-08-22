The Devil Wears Prada anuncia novo álbum e lança o single duplo THE DEVIL WEARS PRADA foi destacado pela Revolver por sua capacidade de manter os fãs sempre em suspense, mesmo após duas décadas de... Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h38 ) twitter

Escute aqui.

THE DEVIL WEARS PRADA — Mike Hranica [vocais], Jeremy DePoyster [guitarra, vocais limpos], Kyle Sipress [guitarra], Jonathan Gering [teclados, sintetizadores, programação, percussão] e Giuseppe Capolupo [bateria] — foi destacado pela Revolver por sua capacidade de manter os fãs sempre em suspense, mesmo após duas décadas de carreira, e por sua disposição em experimentar sonoridades. É essa ousadia que permitiu à banda permanecer tão vital quanto sempre foi.

Hoje, a banda tem o prazer de anunciar o lançamento de seu nono álbum, Flowers. O disco chega em 14 de novembro via Solid State Records – reserve aqui. A banda também compartilhou um single duplo: “Where the Flowers Never Grow” e “Wave”.

“‘Where The Flowers Never Grow’ é uma canção sobre a percepção de que, não importa o quanto as coisas pareçam boas do lado de fora, ainda existe um lugar de escuridão em nossas mentes… o lugar onde as flores nunca crescem”, diz DePoyster. “As horas passadas longe do palco e das luzes brilhantes podem ser um espaço solitário. A letra é um acerto de contas com o fato de que você pode receber tudo o que pensou querer, mas ainda assim precisa lidar com pensamentos intrusivos de vazio e com antigas feridas que tenta encontrar uma forma de curar. Minha esperança é que qualquer pessoa que ouça a música se sinta vista, perceba que não está sozinha nos cantos mais escuros de sua mente e que todos nós estamos tentando encontrar um caminho para seguir em frente.”

‌



The Devil Wears Prada também compartilhou o curta-metragem That Same Place Where The Flowers Never Grow. Assista AQUI.

“Flowers é 20 anos de uma jornada”, explica DePoyster. “Os altos, os baixos, um acerto de contas com o que significa ser humano catapultado pelo caos que a vida constantemente nos lança. Este somos nós em nosso auge — na composição, na lírica crua e autêntica, na introspecção — e em uma tentativa desesperada de nos conectar com qualquer outra pessoa que sinta o mesmo que nós.”

‌



O novo álbum marca o início de um ciclo e fase épicos para a banda. A agenda de turnês coloca o The Devil Wears Prada em alguns dos maiores shows de sua carreira. Eles acabaram de encerrar a Summer of Loud Tour, que lotou anfiteatros durante todo o verão. Além disso, o single “For You” é a primeira faixa da banda a entrar simultaneamente nas paradas Mediabase e Billboard Active Rock. O TDWP continua a alcançar novos marcos duas décadas após o início de sua carreira, provando sua vitalidade como banda de trajetória consolidada.

Capa do álbum

‌



FLOWERS tracklist:

"That Same Place

"Where The Flowers Never Grow"

"Everybody Knows"

"So Low"

"For You"

"All Out"

"Ritual"

"When You're Gone"

"The Sky Behind The Rain"

"The Silence"

"Eyes"

"Cure Me"

"Wave"

"My Paradise"

SOBRE THE DEVIL WEARS PRADA:

The Devil Wears Prada sempre explorou os extremos da vida em sua música. A banda nunca se esquivou de encarar a escuridão, lidar com a depressão, buscar sentido na confusão, acalmar a ansiedade ou confrontar fé, existência e morte. Ao mesmo tempo, sempre refletiu os altos e baixos da vida alternando entre um peso devastador e melodias profundamente emocionais.

O The Devil Wears Prada sempre esteve presente para seu público. Entre uma série de lançamentos seminais, leitores da Revolver nomearam With Roots Above and Branches Below [2009] como um dos 5 Greatest Metalcore Albums; o Zombie EP [2010] e Dead Throne [2011] estrearam ambos no Top 10 da Billboard 200; e ZII [2021] marcou a sexta entrada consecutiva da banda no Top 5 da Billboard Top Hard Rock Albums Chart. Eles também acumulam quase meio bilhão de streams — um feito inédito para a maioria das bandas tão pesadas.

Com 20 anos de carreira, a criatividade do The Devil Wears Prada irrompe com força em Flowers, representando talvez o salto criativo mais significativo de sua história até agora.

The Devil Wears Prada online:

