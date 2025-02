THE DRIVER ERA revela o novo single “Same Old Story” Dupla passa pelo Rio em 30 de Abril e por São Paulo em 2 de Maio Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h47 ) twitter

Dupla passa pelo Rio em 30 de Abril e por São Paulo em 2 de Maio

Escute aqui.

Hoje, a dupla de alt-pop THE DRIVER ERA, formada pelos irmãos Ross e Rocky Lynch, anuncia seu quarto álbum de estúdio, Obsession, que será lançado em 11 de abril em todas as plataformas. Além disso, a dupla presenteia os fãs com mais um gostinho de Obsession através do novo single “Same Old Story”, já disponível.

“Same Old Story” é uma faixa contagiante que oferece um vislumbre do que os fãs podem esperar do próximo álbum. Movida por uma mistura de sintetizadores, a música combina tons inspirados nos anos 80 com uma produção pop moderna, criando um som que é verdadeiramente único para a banda.

Obsession, o sucessor do Summer Mixtape de 2022, mostra a evolução da arte da dupla em uma direção dinâmica. Letras inteligentes apoiadas por nuances melancólicas e grooves, destacam a mudança da banda para uma escrita mais confessional e a descoberta de sua identidade sonora. Ao longo das 11 faixas do álbum, Obsession explora temas como amor, saudade e perda através de um perfil sonoro único e envolvente, repleto de riffs elétricos, sintetizadores robustos e baterias marcantes, resultando no lançamento mais impressionante de THE DRIVER ERA até hoje.

“Same Old Story” segue os singles anteriormente lançados, como “Touch”, a incendiária “Don't Walk Away”, que detalha um romance intenso, e a cativante “You Keep Me Up At Night”, todas presentes no próximo álbum. THE DRIVER ERA consolidou seu status como uma força dominante no gênero alt-pop, com mais de 400 milhões de streams, 58 milhões de visualizações no YouTube e 28 milhões de seguidores combinados nas redes sociais.

A dupla acaba de concluir uma série de shows na Austrália e Nova Zelândia e eles eles embarcam na turnê The Driver Era: Obsession Tour, produzida pela Live Nation, onde passarão por apresentações nos festival Lollapalooza na América do Sul e passando pelo Rio, 30 de abril, no Sacadura 154 e em São Paulo, 2 de maio, para tocar no Tokio Marine Hall. Saiba mais sobre datas e ingressos AQUI.

TDE no Brasil:

30 de abril – Rio de Janeiro, BR – Sacadura 154

2 de maio – São Paulo, BR – Tokio Marine Hall