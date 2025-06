The Hives lança o novo single “Paint A Picture” A sensação internacional do rock The Hives, aclamada em todos os continentes por sua habilidade magistral e entrega insana no campo... Cartão de Visita|Do R7 18/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

A sensação internacional do rock The Hives, aclamada em todos os continentes por sua habilidade magistral e entrega insana no campo do rock, lançou hoje seu mais novo hino: “Paint A Picture”.

Retirada de seu sétimo e grandioso álbum, The Hives Forever Forever The Hives, que será lançado no dia 29 de agosto de 2025 pela respeitada Play It Again Sam, a faixa vem acompanhada de um videoclipe, dirigido pelos estimados Filip Nilsson e Henry Moore Selder, que já haviam colaborado com os nobres membros do The Hives no sucesso global do rock ‘n’ roll “Hate To Say I Told You So”.

Falando sobre a música, com suas próprias palavras, o The Hives declara que “Paint A Picture” é: “Uma canção sobre tentar convencer as pessoas — e a si mesmo — de que viver fora da sociedade é uma boa ideia. Essa música já é uma das favoritas dos fãs há tempos, entre os sortudos que a ouviram nos shows.”

‌



Este novo futuro hit sucede o single anterior “Enough Is Enough”, lançado em abril para anunciar a chegada do novo álbum — momento que foi marcado por uma estreia majestosa na Cidade do México e, em seguida, por uma apresentação aos pés do Rockefeller Center, em Nova York. Mais um triunfo musical, “Paint A Picture” entrega, mais uma vez, uma dose de Rock ‘n’ Roll de alta voltagem como ninguém mais no planeta consegue fazer.

O novo álbum, composto por treze faixas, foi criado com comprometimento, ousadia e talento na Suécia, em colaboração com os respeitados produtores Pelle Gunnerfeldt e Mike D, dos Beastie Boys. A tracklist será a seguinte:

‌



(introduction)

Enough Is Enough

‌



Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint A Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out The Red Carpet

Born A Rebel

They Can’t Hear The Music

Path Of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives

Seu último trabalho, The Death of Randy Fitzsimmons, lançado em 2023, marcou um retorno monumental após uma década de silêncio e recebeu aclamação da crítica em veículos como The New York Times, Rolling Stone, The Guardian e Stereogum, entre outros.

A criação deste novo e impressionante projeto, The Hives Forever Forever The Hives, aconteceu nos estúdios do coletivo Yung Lean/YEAR0001 e no Riksmixningsverket, batizado em homenagem a ninguém menos que Benny Andersson, do lendário ABBA, localizado em Estocolmo. O álbum foi gravado sob a direção de seu colaborador de longa data, Pelle Gunnerfeldt, conhecido por seus trabalhos com Viagra Boys, Yung Lean e Elvira. Além disso, um convidado ilustre, Mike D, dos lendários Beastie Boys, atravessou os mares para participar da criação desse magnum opus, recebendo a banda em seu estúdio nas ensolaradas praias de Malibu. O estimado Josh Homme, do Queens of the Stone Age, também contribuiu com sua orientação.

The Hives, compostos por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem, escreveram seu nome na história do rock ao longo de mais de trinta anos de carreira. Seus feitos incluem estádios lotados e turnês ao lado de gigantes como AC/DC e The Rolling Stones. A BBC os chamou de “uma força da natureza” e a Rolling Stone incluiu o álbum Veni Vidi Vicious entre os 100 melhores da década. Além disso, o hino “Hate To Say I Told You So” conquistou um lugar de honra na lista das 500 melhores músicas dos anos 2000 da Pitchfork.

Com milhões de álbuns vendidos, certificações de platina e diversos prêmios — Grammys, MTV Awards, NME Awards —, eles permanecem como titãs do universo musical. Segundo a lenda Joe Strummer, foram os Hives que salvaram o Rock ‘n’ Roll.