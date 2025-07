The Inspector Cluzo confirma sete novas datas como atração especial na turnê do lendário Neil Young Após o lançamento aclamado pela crítica de seu décimo álbum de estúdio, Less Is More, a dupla de fazendeiros orgânicos gascões The... Cartão de Visita|Do R7 30/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h55 ) twitter

Após o lançamento aclamado pela crítica de seu décimo álbum de estúdio, Less Is More, a dupla de fazendeiros orgânicos gascões The Inspector Cluzo confirmou sete novas datas como atração especial na turnê "Love Earth World Tour" do lendário Neil Young, em junho e julho de 2025.

A banda comenta: “Fomos convidados por Neil Young para abrir sete shows de sua turnê europeia. É um sonho de infância se tornando realidade. Ele é nosso ídolo desde que éramos crianças — e ainda é. Estamos muito felizes por poder apresentar nosso décimo disco, ‘Less Is More’, diante dele.”

A turnê verá os lendários shows ao vivo do The Inspector Cluzo darem vida às faixas de Less Is More, além de clássicos que marcaram a carreira da dupla. A turnê de Less Is More tem reforçado a reputação da banda como uma das mais trabalhadoras do cenário atual, com apresentações nos EUA, Canadá e Europa, ao lado de nomes como Clutch, Tyler Bryant e agora Neil Young.

Ao longo da carreira, o The Inspector Cluzo realizou mais de 1300 shows em 67 países, incluindo turnês esgotadas nos EUA com Clutch e Eels em 2019, e participações em festivais ao redor do mundo, como Lollapalooza Chile e Brasil, além de sua primeira turnê como atração principal nos EUA. No verão de 2022, tocaram em grandes palcos europeus, incluindo o prestigiado Hellfest, onde atraíram um público de 50 mil pessoas. Agora, se preparam para dominar a UE/Reino Unido ao longo de 2025.

O décimo álbum da banda, Less Is More, já está disponível via F. The Bass Player Records/Virgin UK International, e foi novamente gravado com Vance Powell (The White Stripes, Arctic Monkeys, Seasick Steve), em Nashville, em 2024. O disco foi registrado ao vivo em apenas quatro dias e mixado em três, captando a energia crua e orgânica que transformou o grupo em uma verdadeira força dos palcos.

O álbum aborda preocupações reais da banda com o conceito de "Pós-Crescimento", que eles aplicam tanto em sua fazenda orgânica quanto na forma como conduzem a carreira musical. 100% autofinanciado, o duo se recusa a assinar com grandes gravadoras ou fundos de investimento, espelhando seus princípios agrícolas em sua atuação na indústria — inclusive com iniciativas para equilibrar sua pegada de carbono.

De faixas como a dissonante e urgente “We Win Together I’m Losing Alone”, passando pela épica “Almost Cut My Hair”, o riff funk pesado de “The Greenwashers” até o hino proletário “Workers” (“Workers of the world / Unite”), Less Is More é um álbum que mostra a visão singular da banda: minimalista, poderosa e profundamente engajada.