The Inspector Cluzo lança "We Win Together I'm Losing Alone", o primeiro single de seu futuro álbum Hoje, os dois agricultores orgânicos gascões The Inspector Cluzo anunciam o primeiro single de seu décimo álbum, Less Is More, com... Cartão de Visita|Do R7 25/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h01 )

Hoje, os dois agricultores orgânicos gascões The Inspector Cluzo anunciam o primeiro single de seu décimo álbum, Less Is More, com lançamento marcado para 6 de junho de 2025

O single, "We Win Together I’m Losing Alone", chega acompanhado de um videoclipe dirigido pelo chileno Lorenzo de la Maza — filmado na fazenda gascã da dupla, Lou Casse.

Sobre a mensagem do novo single, o The Inspector Cluzo comenta: “Todos fomos criados com uma mentalidade de equipe. Cada cultura no mundo reforça a ideia de que somos melhores quando estamos juntos — construindo habilidades e conquistas com nossas qualidades e falhas coletivas, para o bem e para o mal. Mas parece que essa mentalidade de equipe está sendo destruída por comportamentos extremamente individualistas. Após a crise global da Covid, essa ‘mentalidade de sucesso individual’ está em todo lugar. Acreditar que conseguir mais que os outros te livra dos problemas sociais é uma narrativa falsa. Lidamos melhor com tudo quando estamos unidos!”

O décimo álbum da dupla, Less Is More, foi mais uma vez gravado com Vance Powell (The White Stripes, Arctic Monkeys, Seasick Steve) em Nashville, em 2024. O disco foi registrado inteiramente ao vivo em quatro dias e mixado em três. Powell conseguiu capturar a energia orgânica, crua e sem trilhas de apoio que tornou o The Inspector Cluzo uma potência ao vivo.

O conceito do álbum e todas as letras são inspirados em Henry David Thoreau e Guy Debord.

O álbum aborda as preocupações reais da dupla com o “Pós-Crescimento”, que eles aplicam tanto na fazenda orgânica quanto na economia do mercado musical. Financiado 100% de forma independente, o grupo recusa contratos com grandes gravadoras ou fundos de investimento para turnês. Eles refletem os mesmos princípios da agricultura em sua atuação na música — como, por exemplo, o esforço consciente em equilibrar a pegada de carbono.