The Lemonheads anuncia álbum inédito após 20 anos The Lemonheads assina com a Fire Records para seu primeiro álbum inédito em 20 anos Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Lemonheads assina com a Fire Records para seu primeiro álbum inédito em 20 anos. "Love Chant" chega no outono de 2025. A banda estadunidense de rock formada nos anos 80 ganhou destaque internacional na década seguinte quando lançaram “It's a Shame About Ray”, um verdadeiro clássico da cena.

"Estou muito animado com o lançamento do nosso novo álbum, ‘Love Chant’, pela FIRE. Tenho a sensação de que as pessoas vão gostar muito. Foi feito com amor, fogo e cânticos. Será lançado no outono de 2025, e estaremos bombardeando as ondas do rádio com singles a partir de 14 de maio." conta o vocalista e líder da banda, Evan Dando.

Após uma parceria de uma década com a Fire Records — que revelou um tesouro de preciosidades inéditas — a aventura misteriosa continua. “Love Chant” é o novo capítulo tão aguardado.

The Lemonheads surgiu nos porões da cena alternativa de Boston e alcançaram sucesso mundial com o clássico “It’s a Shame About Ray”, fruto de uma temporada criativa de Evan Dando na Austrália com Nic Dalton e Tom Morgan. Com passagens marcantes de Juliana Hatfield e uma versão icônica de “Mrs. Robinson”, a banda conquistou espaço nas rádios e trilhas sonoras, inclusive de filmes como O Lobo de Wall Street. Após hiatos, mudanças de formação e muita vivência, The Lemonheads seguiu firme, explorando novas sonoridades com álbuns de covers como "Varshons" e mantendo sua relevância com turnês nostálgicas e colaborações com nomes como Liv Tyler, J Mascis e Ryan Adams. Mais de três décadas depois, continuam sendo referência no indie rock com seu lirismo melancólico, energia crua e uma discografia que atravessa gerações. Sua última passagem pelo Brasil, foi no ano passado onde foram colocados na crítica como um “show mágico em São Paulo”.