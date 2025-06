The Lemonheads lançam o novo single “In The Margin” e dão detalhes sobre o novo álbum Após anos escrevendo, vagando e recomeçando, Evan Dando retorna com Love Chant (lançamento pela Fire Records em 24 de outubro) — o... Cartão de Visita|Do R7 24/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Após anos escrevendo, vagando e recomeçando, Evan Dando retorna com Love Chant (lançamento pela Fire Records em 24 de outubro) — o primeiro álbum de estúdio do The Lemonheads em quase duas décadas. Longamente gestado e moldado por geografias diversas e um elenco de colaboradores de confiança, o disco é uma reafirmação ousada e melódica de uma das vozes mais distintas do rock alternativo.

O single principal, “In The Margin”, lançado hoje, é uma típica composição de Dando: meio quebrada, meio bela, envolta por uma melodia que desarma antes de explodir. Evan: “Queria uma música cheia de riffs, então coloquei riffs em tudo. O corpo da música é da Marciana (Marciana Jones). É tipo uma canção de vingança de uma garota da oitava série: ‘Stupidly I left the escape plans out so they could find my way.’”

Agora radicado no Brasil, onde grande parte do álbum foi gravada, a mudança de Dando nos últimos anos ofereceu uma nova perspectiva — uma chance de recomeçar, reconectar e finalmente dar forma a essas canções. O resultado é um disco que soa tanto fresco quanto familiar: enraizado nos elementos clássicos do The Lemonheads, mas expandido por anos de vivência e novas paisagens.

‌



Chegando em outubro ao lado do aguardado livro de memórias de Dando, Rumours Of My Demise (lançamento pela Faber em 6 de novembro), Love Chant tem produção do multi-instrumentista brasileiro Apollo Nove e reúne antigos amigos e novos aliados. J Mascis (Dinosaur Jr), Juliana Hatfield e Tom Morgan (coautor de “Deep End”) retornam à formação, junto de nomes como o produtor Bryce Goggin (Pavement, Antony and the Johnsons), a cantora de Nashville Erin Rae, John Strohm (Blake Babies, coautor e guitarrista em “Togetherness”) e Nick Saloman (The Bevis Frond, compositor e intérprete na psicodélica “Roky”). Adam Green, do cultuado The Moldy Peaches, também participa como coautor na faixa country “Wild Thing”.

Nos últimos anos, a influência do The Lemonheads só cresceu. Artistas como MJ Lenderman, Courtney Barnett e Waxahatchee já fizeram covers das músicas de Dando, exaltando sua clareza emocional, instinto melódico e intimidade irônica — marcas registradas de sua escrita. Essa ressonância entre gerações faz de Love Chant mais do que um retorno — é um lembrete de por que essa banda sempre importou.