The Ramona Flowers retorna com novo single "Human" The Ramona Flowers está de volta com seu primeiro lançamento de 2025 25/03/2025

The Ramona Flowers está de volta com seu primeiro lançamento de 2025. O novo single, “Human”, foi lançado agora pela Distiller Records e dá sequência a um dos maiores anos da banda até hoje, depois de registrar dois sucessos consecutivos no Top 30 da parada Alt radio – o recente sucesso “Dangerous” e “Up All Night”, com Nile Rogers, a música global de Dyson com mais de 5 milhões de streams.

“Human” é uma música animada, com versos que refletem uma mensagem pessoal e sincera. Produzida por Dimitri Tikovoi (Charlie XCX, Becky Hill, MNEK, Purple Disco Machine), a faixa foi escrita pela banda. “Human é uma música sobre aprender com os erros, deixar a culpa de lado e perceber que cada momento é uma chance de começar de novo e crescer em uma versão melhor de si mesmo.” A banda continua: “No final do dia, somos todos humanos, todos neste planeta cometem erros, é apenas como você aprende com esses erros e segue em frente que faz a diferença.”

A Ramona Flowers está em alta com seu último lançamento, “Dangerous” que alcançou o Top 30 na Alt Radio dos EUA, e com a banda fazendo shows com ingressos esgotados nos mercados de rádio dos EUA. O single de sucesso Up All Night, que alcançou mais de 1.7 milhão de streams no Spotify e mais de 5 milhões de execuções, é o maior sucesso de rádio da banda, com mais de 100 mil execuções na rádio dos EUA e 10 mil execuções por semana. A faixa teve grande apoio em todo o mundo, tornando-se um sucesso de rádio na Itália e várias execuções na Alemanha, Canadá, Bélgica, EUA e Reino Unido. Extraída de seu EP de 6 faixas Gotta Get Home, de 2022, “Up All Night” entrou na parada da Billboard no início deste ano e foi incluída no NBA 2K24, que já vendeu mais de 135 milhões de cópias.

Sem mostrar sinais de desaceleração, Ramona Flowers está de volta ao estúdio, trabalhando com entusiasmo em seu próximo álbum. O grupo de quatro integrantes baseado em Bristol também está se preparando para cair na estrada novamente, com datas nos EUA, Europa e Ásia agendadas para 2025. Após suas aclamadas participações como apoio de artistas como Muse, Noel Gallaghers's High Flying Birds, The Libertines e Circa Waves nos últimos anos, a banda tem uma reputação de suas apresentações ao vivo enérgicas.

Ramona Flowers é formada por Steve Bird (vocal), Sam Dyson (guitarra), Dave Betts (teclado/guitarra) e Ed Gallimore (bateria).