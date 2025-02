The Westin Porto de Galinhas prepara Carnaval com frevo e o melhor das festas pernambucanas Para o feriado de Carnaval, o The Westin Porto de Galinhas terá uma programação exclusiva para toda a família, que vai levar a animação... Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h07 ) twitter

Para o feriado de Carnaval, o The Westin Porto de Galinhas terá uma programação exclusiva para toda a família, que vai levar a animação das ruas para dentro do resort e celebrar as tradições de Pernambuco típicas desta época do ano. O frevo e um bloco próprio de Carnaval serão destaques no resort, exaltando as heranças culturais das festas pernambucanas.

As crianças vão ter diversão garantida com oficina de artes com tema de Carnaval, camarim com pinturas faciais e penteados, customização de abadás, culinária carnavalesca, bloco “Westin na Folia” com brincadeiras e concurso de rei e rainha do Carnaval. Já os adultos vão celebrar com elegância em shows ao vivo na piscina, inclusive à noite, bloco “Westin na Folia” com orquestra de frevo e passistas e baile de Carnaval.

Além de aproveitar a ampla área de lazer e todos os benefícios de um all-inclusive em Porto de Galinhas, os hóspedes contam com uma experiência completa de bem-estar no resort, com atividades e serviços para revitalizar seu corpo e sua mente. Tanto as acomodações quanto os espaços públicos do resort aprimoram a experiência de férias de luxo na praia e o contato pleno com a natureza.

De frente para o mar, o The Westin Porto de Galinhas conta com piscinas a poucos passos da praia, beach club, kids club, teens club, academia completa e o Heavenly Spa by Westin, além de dez pontos gastronômicos, entre restaurantes temáticos, bares, café e food truck, que oferecem menus completos e bem elaborados de comidas e drinks para todos os paladares.

The Westin Porto de Galinhas

Rodovia PE-009, km 06, Porto de Galinhas – Ipojuca/PE

Reservas: (81) 3311-1717 / reservas@ westinportodegalinhas.com.br

Mais informações em: westinportodegalinhas.com. br