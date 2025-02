The Wombats revela seu novo single, “Can't Say No” The Wombats revela hoje seu novo single, “Can't Say No”, a última música do grupo antes do lançamento de seu sexto álbum de estúdio... Cartão de Visita|Do R7 16/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 16/01/2025 - 22h06 ) twitter

Escute aqui.

The Wombats revela hoje seu novo single, “Can't Say No”, a última música do grupo antes do lançamento de seu sexto álbum de estúdio, Oh! The Ocean, lançado em 14 de fevereiro pela AWAL Recordings.

“Can't Say No” examina a necessidade humana de nos lançarmos em experiências selvagens, muitas vezes autodestrutivas, a fim de nos distrairmos de nossa angústia interior. “Preferimos fugir do que sentir”, Murph canta sobre as escapadas da música, incluindo roubo de carros, vandalismo, viagens ao extremo oriente e adoração de demônios.

Falando sobre a faixa, Murph diz: “‘Can't Say No’ seria a minha favorita do álbum, eu acho. Eu queria que ela soasse como se nós três estivéssemos tocando juntos em uma sala, se essa sala estivesse no espaço. A música fala sobre tomar decisões que não beneficiam em nada o meu eu futuro e que, na verdade, causam muitos problemas para o meu eu futuro. Eu nunca aprendi realmente a viver 'no' momento, eu só estava vivendo 'para' o momento e como se aquele momento fosse ser o último.”

Dois anos desde que lançaram seu primeiro álbum mais ouvido no Reino Unido com Fix Yourself Not The World, The Wombats estão de volta e maiores do que nunca. Oh! The Ocean treme com a honestidade confessional que torna a música da banda de Liverpool tão catártica quanto cativante e divertida, para sua base de fãs jovens em constante crescimento

Desde que surgiram como líderes do cenário do rock indie do final dos anos 2000, com a estreia de 2007, A Guide to Love, Loss & Desperation, Murph, o baixista Tord Øverland Knudsen e o baterista Dan Haggis mantiveram um incrível ritmos. O segundo álbum, This Modern Glitch, de 2011, com um toque de eletrofonia, fez com que eles entrassem para o Top 10 britânico; o terceiro álbum, Glitterbug, de 2015, os viu serem abraçados pela geração TikTok, com “Greek Tragedy” sendo um hit viral. Em 2018, com Beautiful People Will Ruin Your Life, eles passaram a frequentar arenas e, em 2022, com Fix Yourself, Not the World, consolidaram sua ascensão imparável com o primeiro álbum número um da banda, que alcançou mais de 2,5 bilhões de streams. Seguiram-se shows no Crystal Palace e no The O2, em meio ao maior ciclo de turnês da banda até então, que passou por arenas em todo o mundo e culminou no Reading 2024, onde a banda foi a atração principal de uma tenda da Radio One, repleta de multidões de jovens de 18 a 24 anos que continuam sendo o público principal da banda após vinte anos de carreira.

Com Murph agora sentindo os benefícios de sua nova perspectiva, Oh! The Ocean representa uma linha a partir da qual The Wombats está correndo em direção a uma nova fase.

The Wombats - Oh! The Ocean Tracklist:

Sorry I'm Late, I Didn't Want To Come Can't Say No Blood On The Hospital Floor Kate Moss Gut Punch My Head Is Not My Friend I Love America And She Hates Me The World's Not Out To Get Me, I Am Grim Reaper Reality Is A Wild Ride Swerve (101) Lobster

The Wombats Online:

FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | WEBSITE | SPOTIFY