Thermas da Mata anuncia 5ª edição do Esquenta Thermas com Turma do Pagode Ingressos já estão disponíveis no site do parque aquático de Cotia

Ingressos já estão disponíveis no site do parque aquático de Cotia

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia (SP), anuncia a data e a atração principal para a 5ª edição do Esquenta Thermas. O evento, que promete agitar o público no dia 18 de maio, terá como grande destaque a apresentação da Turma do Pagode, um dos grupos de pagode mais conhecidos do Brasil.

O Esquenta Thermas se consolidou como um evento imperdível no calendário do parque, oferecendo aos visitantes uma combinação perfeita de diversão aquática e entretenimento musical. Sua programação já contou com shows de artistas renomados como Pixote, Péricles, Diogo Nogueira e Belo, além de atrativos para toda a família, atraindo um público fiel e ávido por experiências únicas.

Além do show da Turma do Pagode, que promete embalar o público com seus grandes sucessos, como "Camisa 10", "Lancinho", "Hoje é Dia" e "Dúvido", o 5º Esquenta Thermas terá outras atrações musicais de destaque. O DJ Danilo Martinez, conhecido por seus sets envolventes, e o Grupo Versão, com um repertório variado, também se apresentarão no evento, garantindo a animação do público do início ao fim.

Ingressos promocionais

Os ingressos para o 5º Esquenta Thermas já estão à venda pelo site do parque aquático com valores promocionais de primeiro lote: R$69 para adultos e R$59 para crianças. Há também a opção do Lounge Germânia com open chopp, água e refrigerante por R$250; e do Bangalô Germânia para seis pessoas com open chopp, por R$1349. Os lotes são limitados.

Situado a cerca de 30 minutos de São Paulo, o Thermas da Mata é um destino ideal para um dia de diversão, oferecendo mais de 15 atrações para todas as idades. Em sua estrutura, o parque aquático possui uma variedade de atrações, incluindo uma piscina de ondas com bar pé na areia, toboáguas como o Brabus e o Cyclone, áreas dedicadas às crianças como a Beach Kids e a Vila da Mata, além de espaços para relaxamento, aventuras em uma tirolesa, entre outros. As atividades infantis são enriquecidas pela presença dos mascotes Thermalucos e pela equipe de recreação do parque.

Serviço

5º Esquenta Thermas - Turma do Pagode

Quando: 18/05

Horário de funcionamento: das 10h às 17h

Ingressos: Adulto a partir de R$69 e Infantil a partir de R$59. Lotes limitados.

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP

Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17h