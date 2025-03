Thermas dos Laranjais prolonga folia com programação especial e ingresso solidário no fim de semana O clima de Carnaval continua neste sábado e domingo no parque aquático de Olímpia, unindo diversão e solidariedade Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h25 ) twitter

O clima de Carnaval continua neste sábado e domingo no parque aquático de Olímpia, unindo diversão e solidariedade Festa da espuma no Play Kids O sucesso do Thermas Folia 2025, que atraiu milhares de visitantes durante o Carnaval, levou a direção do Thermas dos Laranjais a uma decisão que certamente deve animar turistas e foliões unindo diversão e solidariedade: a extensão da programação especial para este fim de semana, dias 8 e 9 de março. “Devido ao expressivo número de visitantes que tivemos durante o Carnaval e atendendo a pedidos, resolvemos esticar um pouco mais o clima de festa. Além disso, decidimos transformar esse momento de alegria em mais uma oportunidade de fazer o bem”, destaca o arquiteto Jorge Noronha, presidente do parque. Além das atrações, o visitante do Thermas também poderá usufruir da promoção “Todos Pagam Meia”, que está de volta depois do Carnaval. Quem for ao parque neste período vai pagar meia entrada do ingresso. Para aproveitar, basta doar 1kg de alimento não perecível. Você pode conferir a lista de itens aceitos no dia da sua visita acessando o link: //www.termas.com.br/ informacoes/promocoes/ promocao-todos-pagam-meia Veja as atrações deste fim de semana: Programação Especial do Fim de Semana Sábado – 08/03 Concha Acústica:

11h – Grupo Kassununga

14h – Gilson Brender

Hidroshow com Bahia:

11h e 15h

Play Kids:

14h – Festa da Espuma Domingo – 09/03 Concha Acústica:

11h – Gilson Brender

14h – Grupo Kassununga

Hidroshow com Bahia:

11h e 15h

Play Kids:

14h – Festa da Espuma Além da programação de Carnaval, os visitantes poderão aproveitar toda a infraestrutura do parque, incluindo suas mais de 60 atrações, com destaque para os complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, piscinas de ondas e áreas infantis. As águas termais naturais e as inúmeras opções de entretenimento garantem diversão para todas as idades. Sobre o Thermas dos Laranjais Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado das Américas, o segundo no Mundo e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 60 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surf, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Ainda este ano o parque irá inaugurar uma das atrações mais aguardadas, o Nações. A atração será formada por dois super toboáguas, partindo de uma torre de 33 metros de altura. A descida será feita usando boias, com duas e seis pessoas por vez. O Thermas é o principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, foi inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano.