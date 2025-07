Thiago Loures estreia programa “É POP” na Rádio Energia 104.9 FM A Rádio Energia 104.9 FM acaba de ganhar um novo reforço em sua programação: o comunicador e apresentador Thiago Loures estreia nesta... Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

A Rádio Energia 104.9 FM acaba de ganhar um novo reforço em sua programação: o comunicador e apresentador Thiago Loures estreia nesta terça-feira (15), das 15h às 16h, o programa “É POP”, que promete trazer um olhar leve, atualizado e bem-humorado sobre o que está em alta no universo da cultura e do entretenimento.



Transmitido ao vivo todas às terças e quintas-feiras, o “É POP” aposta em uma linguagem dinâmica e próxima do público, misturando música, internet, agenda cultural, cinema, séries, turismo e tudo o que é viral nas redes. O objetivo é oferecer aos ouvintes uma experiência completa que conecta o digital ao tradicional rádio, com a identidade jovem e vibrante da 104.9 FM.



Com longa experiência na comunicação e forte presença no cenário cultural, Thiago Loures retorna à emissora com entusiasmo:



“É muito gratificante, é um prazer estar de volta à Rádio Energia. Estou preparando tudo com muito carinho para levar informação, diversão e muita música para os nossos ouvintes”, destaca.



A proposta do novo programa é também valorizar artistas, iniciativas culturais e eventos locais, contribuindo para o fortalecimento da cena criativa da região.



Sintonize!

O programa “É POP” vai ao ar às terças e quintas, das 15h às 16h, na Rádio Energia 104.9 FM e também pode ser acompanhado pelo site oficial 104ponto9.com