This Is Marília Mendonça reúne grandes nomes da música em celebração histórica à lenda do sertanejo



Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano se apresentam no dia 05 de outubro no maior evento global do Spotify

Maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente, This Is Marília Mendonça reúne grandes nomes da música brasileira para celebrar o legado de uma das maiores ícones musicais do País. No dia 5 de outubro, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, Zé Neto & Cristiano se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo. As vendas de ingressos se iniciam no próximo dia 6 de agosto com pré-venda exclusiva no dia 5 para todas as pessoas que se cadastrem em marilia.com.vc a partir de hoje.

Os fãs da cantora já podem começar o esquenta com o hub Marília Mendonça com uma coleção de playlists especiais. A seção Um Show Para Cantar Junto: Line-Up, que entra hoje no ar, reúne as playlists This Is de todos os artistas do lineup desse grande show. E tem mais: This Is Marília Mendonça 05/10 em SP contém as playlists This Is Marília Mendonça com seus maiores hits, Written by Marília Mendonça com suas composições, além de sua discografia; Temas da Rainha tem playlists temáticas com canções do catálogo da cantora; e Marília em Podcasts traz episódios especiais e entrevistas relacionadas à artista. Nas semanas que antecedem este evento monumental, o Spotify continua celebrando o legado de Marília por todo o Brasil, das ruas às experiências digitais.

Criado em estreita colaboração com a família de Marília Mendonça, This Is Marília Mendonça por Spotify celebra sua vida e música e oferece aos fãs uma oportunidade única de reviver suas canções ao vivo. "Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz", expressou Dona Ruth, mãe de Marília.

Marília Mendonça, com sua voz poderosa e narrativas emocionantes, tornou-se a artista mais ouvida na história do Spotify no Brasil, sendo a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams e a única a ser a mais escutada em três anos. Sua música ressoou profundamente com milhões de pessoas, tornando-a uma das maiores artistas da música brasileira.

This Is Marília Mendonça por Spotify tem realização da R2com.vc e conta com patrocínio da Uber.

This Is Marília Mendonça por Spotify

Data: 5 de outubro

Horário: abertura dos portões: 15h, início do show: 19h

Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo, 05001-200)

Classificação indicativa: 16 anos (É permitida a entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis.)

Valores: ingresso inteira a partir de R$142,00 + taxas; ingresso meia-entrada social mediante doação de 1KG de alimento R$71,00 + taxas.

