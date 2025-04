Thullio Milionário adquire ônibus de luxo de última geração; Descubra o valor! Com 25 lugares leito e um design exclusivo, o veículo reflete o sucesso do cantor e oferece conforto para sua agenda na estrada Cartão de Visita|Do R7 27/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 11h40 ) twitter

O cantor Thullio Milionário acaba de realizar um grande sonho: a aquisição de um ônibus super moderno para acompanhar sua rotina intensa nas estradas. O veículo escolhido é um Marcopolo G8 DD Paradiso 1.800, de 2025, com motor Scania K 500 8x2, que é sinônimo de conforto, tecnologia e sofisticação. Avaliado em R$ 2,7 milhões, o ônibus foi pensado para atender às necessidades do dono do hit “Casca de Bala” e sua equipe durante seus shows, oferecendo uma experiência única de mobilidade e bem-estar. O novo ônibus, que comporta até 25 pessoas em poltronas leito, é um verdadeiro espetáculo de funcionalidade e luxo, com dois andares completos e uma série de comodidades personalizadas, como um camarim PARTNER Custom, chuveiro elétrico, banheiros, suíte privada, sala de estar, mini cozinha equipada com pia, adega de vinho, micro-ondas e geladeira, além de persianas blackout e TV. Thullio, emocionado com a conquista, afirmou: "Esse ônibus é um sonho realizado! Como passo mais tempo na estrada do que em casa, ele com certeza será minha ‘casa móvel’. Escolhi cada detalhe, desde a cor do piso até as poltronas, para que o ambiente fosse o mais confortável possível para mim e minha equipe. Agora, nossas viagens serão muito mais agradáveis e práticas." A compra do ônibus reflete não só o sucesso do potiguar como um fenômeno do forró, mas também sua preocupação em oferecer o melhor para sua equipe e fãs. Com seu hit "Casca de Bala", que viralizou nacional e internacionalmente em 2024 entre milhões de pessoas, o cantor conquistou uma legião de admiradores e saiu vitorioso no Prêmio Multishow na categoria “Forró do Ano”. Esse novo investimento é mais uma prova de que, além de seu talento musical, Thullio se dedica a proporcionar a melhor experiência possível para todos ao seu redor.