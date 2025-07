Thullio Milionário lança "Galopeira", primeira faixa do projeto ao vivo No Caminhão do Vaqueiro Canção fica disponível no dia 1º de agosto, à meia-noite, nas plataformas digitais; clipe estreia no mesmo dia, às 12h Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canção fica disponível no dia 1º de agosto, à meia-noite, nas plataformas digitais; clipe estreia no mesmo dia, às 12h

Cartão de Visita - Entretenimento

O cantor Thullio Milionário dá início à divulgação de seu novo projeto com o lançamento da música “Galopeira”, primeira faixa do álbum "No Caminhão do Vaqueiro". A canção chega às plataformas digitais no próximo dia 1º de agosto, à meia-noite, e marca o começo de uma série de lançamentos que farão parte do repertório do novo álbum. O clipe oficial fica disponível no YouTube no mesmo dia, às 12h, e promete reforçar a identidade visual e estética marcante da label criada pelo próprio artista.

Gravada ao vivo na terceira edição do evento No Caminhão do Vaqueiro, em Currais Novos (RN), no dia 12 de julho, “Galopeira” carrega a energia da vaquejada com a autenticidade de Thullio Milionário. A produção musical é de Thiago Setthe, com mix e master de Helismar de Sousa. O clipe, dirigido pela VTXfilms e com direção executiva de Adalberto Matos, foi filmado no próprio caminhão-palco da label, um dos grandes diferenciais do projeto.

A composição de “Galopeira” é de André Barão e Felipe Silva, nomes conhecidos no cenário da vaquejada. Com uma letra provocante e ritmo envolvente, a música exalta a figura da mulher vaqueira, misturando sensualidade e força. Em versos como “Sua fama chega bem antes de você / Dizem que é boa de prazer então prazer te conhecer”, Thullio reafirma seu estilo irreverente e enraizado na cultura popular.

‌



Para impulsionar a divulgação da nova faixa, Thullio Milionário criou o Desafio da Galopeira, uma brincadeira que tem animado o público em seus shows mais recentes. Durante a performance da música, o cantor convida algumas fãs ao palco para disputar quem consegue sustentar por mais tempo o grito “galopeeeeeeeeeeeeeira”, em referência ao bordão imortalizado por Chitãozinho & Xororó na clássica canção lançada em 1989. A dinâmica vem ganhando destaque nas redes sociais e reforça o caráter interativo das apresentações do artista.

Com este lançamento, Thullio Milionário reafirma seu protagonismo dentro do universo da vaquejada e entrega ao público um conteúdo inédito, feito com personalidade e para ser vivido intensamente, seja nas arenas, nas festas ou no próprio caminhão do vaqueiro.

‌



Galopeira - Thullio Milionário

Lançamento: 1 de agosto de 2025

‌



Compositores: André Barão e Felipe Silva

Letra:

Sua fama chega bem antes de você

Dizem que é boa de prazer então prazer te conhecer

A mais comentada pela vaquerama

Que sabe chamar na bota e também chamar na cama

Então pode encostar

Que hoje eu vou te testar

No caminhão do vaqueiro hj tu vai galopar

(2x)

Galopeira

Senta pro teu vaqueiro galopando a noite inteira

Galopeira

Senta pro teu vaqueiro cavalgando a noite inteira