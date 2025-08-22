Thullio Milionário lança single “Se eu Morrer de Beber” Faixa faz parte do projeto “No Caminhão do Vaqueiro” e fica disponível nesta quinta-feira (22) Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h38 ) twitter

Faixa faz parte do projeto “No Caminhão do Vaqueiro” e fica disponível nesta quinta-feira (22)

Vem aí mais um lançamento de Thullio Milionário! Nesta sexta-feira (22), a partir da meia-noite, o cantor lança a faixa “Se Eu Morrer de Beber” nas plataformas de áudio e no YouTube. A nova música integra o projeto “No Caminhão do Vaqueiro”, gravado em Currais Novos (RN) no dia 12 de julho. O clipe, filmado no próprio caminhão-palco da label, é um dos grandes diferenciais do projeto.

Composta por Paulo Sampaio e Felipe Vaqueiro, a letra de “Se Eu Morrer de Beber” traz uma narrativa intensa sobre amor, orgulho e arrependimento. A canção retrata a dor de um relacionamento marcado por idas e vindas, onde o sentimento ainda é forte, mas a falta de diálogo leva à separação.

"Essa música tem uma carga emocional muito forte e fala de um sentimento que muita gente já viveu. Quando escutei pela primeira vez, me identifiquei na hora e sabia que precisava gravar. ‘Se Eu Morrer de Beber’ é pra tocar o coração de quem já amou, sofreu e ainda sente saudade", compartilha Thullio Milionário.

“Se eu Morrer de Beber” é a segunda música de trabalho do álbum “No Caminhão do Vaqueiro”. A primeira, intitulada “Galopeira”, estreou no início de agosto. Somente no canal oficial de Thullio no YouTube, o clipe oficial já passou de 1 milhão de visualizações desde sua estreia.

“Se Eu Morrer de Beber” - Thullio Milionário

Lançamento: 22 de agosto de 2025

Compositores: Paulo Sampaio e Felipe Vaqueiro

Letra:

Não sei pra que tanto orgulho se a gente teve tanta sorte

Deus preparou nosso futuro nosso futuro

Só quem separa é a morte

Nós somos a junção perfeita e as vezes imperfeita por não ter conversa

Você termina por besteira eu caiu na bebedeira e sou eu quem não presta

Se eu morrer de beber você vai viver assim com a consciência pesada por ter botado um fim

Se eu morrer de beber vai ser choro e solidão eu até posso morrer mas sua saudade não