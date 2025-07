Tília estreia no MPC em show eletrizante em Porto Seguro O show aconteceu ontem, terça-feira, 15 de julho Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O show aconteceu ontem, terça-feira, 15 de julho

Cartão de Visita - Entretenimento

A cantora, DJ e streamer Tília marcou mais um momento importante em sua carreira na noite de ontem (15), durante apresentação em Porto Seguro, Bahia. Pela primeira vez, a artista comandou o MPC ao vivo em seu show, arrancando aplausos do público de mais de 2.800 pessoas que lotaram o espaço.

Com uma performance cheia de energia, Tília mostrou sua versatilidade e domínio dos palcos, unindo voz, mixagens e batidas criadas em tempo real. A estreia no MPC — equipamento de produção musical que permite a criação de ritmos e efeitos ao vivo — trouxe uma nova camada à sua apresentação, conectando ainda mais o público com sua identidade artística.

“Cara, foi surreal, indescritível mesmo! Foi uma sensação única poder me expressar dessa forma e sentir a energia da galera vibrando junto. É só o começo de uma nova fase nos meus shows”, comentou Tília após a apresentação.