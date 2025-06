TIM Music Noites Cariocas celebra samba e rock nacional no primeiro final de semana da temporada O primeiro final de semana do TIM Music Noites Cariocas reuniu grandes nomes da música brasileira no palco do anfiteatro do Morro da... Cartão de Visita|Do R7 09/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h16 ) twitter

O primeiro final de semana do TIM Music Noites Cariocas reuniu grandes nomes da música brasileira no palco do anfiteatro do Morro da Urca, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Com vista privilegiada e clima de celebração, o festival deu início à sua nova edição com dois dias de shows que agitaram o público

Na sexta-feira (6), quem abriu a noite foi o cantor mineiro Samuel Rosa, ex-Skank, que levou ao palco sucessos da banda que marcou gerações, além de canções de sua carreira solo e parcerias com nomes como Nando Reis, empolgando os presentes.

Na sequência, Mart’nália deu o tom com o samba envolvente de seu novo álbum, pagode dos anos 90, revisitando clássicos do gênero com sua irreverência e toda a sua batucada.

A noite de estreia foi completa, duas grandes atrações, noite linda, espaço aplausível, é realmente inesquecível...

‌



A noite de sábado (7) foi dedicado ao rock nacional, com três shows super especiais. Supla levou ao palco sua energia inconfundível, em uma apresentação que passeou pelo punk, clássicos da carreira e por performances carregadas de estilo e personalidade.

Em seguida, foi a vez do lendário Barão Vermelho subir ao palco, fazendo o público vibrar com clássicos como "Bete Balanço", "Pro Dia Nascer Feliz" e tantos outros sucessos que marcaram a trajetória da banda.

‌



Lobão encerrou o primeiro fim de semana do festival com um show marcante, pautado por sua presença de palco e composições que atravessam gerações. No repertório, sucessos como “Me Chama” fizeram o público cantar junto.

Presenças ilustres também marcaram o primeiro fim de semana do festival. Entre os famosos que prestigiaram os shows estavam os atores Babu Santana, Amaury Lorenzo, Rita Guedes e Alexa Dechamps, além da cantora Dora Vergueiro.

‌



Luiz Calainho, empresário e idealizador do projeto, também celebrou a nova temporada: “Celebrar 45 anos do TIM Music Noites Cariocas em 2025 é absolutamente histórico. Essa história foi criada pelo genial Nelson Motta, quando aconteceu a primeira edição. Então lá se vão mais de quatro décadas da história da formação, da base do pop rock, a partir do Noites Cariocas, que foi criado em 1980. Para mim, significa fazer história. É o festival mais longevo da história do país. Definitivamente é o festival que moldou e molda muitos gêneros, não só o pop rock, muitos gêneros. A curadoria desta edição foi pensada justamente para celebrar os anos 80 e 90, com nomes como Daniela Mercury, que vem dos anos 90, Barão Vermelho, dos anos 80, Durval representando o Asa de Águia... Ou seja, celebrar épocas importantíssimas do cenário musical", declarou Calainho

Renato Costa, CSO, CMO e CIO da Odontoprev, uma das patrocinadoras do festival, destacou a importância do apoio à cultura:

“A Odontoprev é uma empresa que preza por impulsionar e despertar sorrisos! Patrocinar um evento como Noites Cariocas é uma oportunidade valiosa de fortalecer a nossa marca incentivando a cultura e todas as suas formas de expressão. Este ano, somos mais uma vez o 'Sorriso Oficial', e para nós, é uma honra fazer parte da história desse evento tão especial e que comemora 45 anos em 2025, celebrando a cena musical carioca e nacional", diz Costa.

Encontro de gerações

Ao longo de suas mais de quatro décadas de história, o TIM Music Noites Cariocas sempre foi um palco para diferentes gerações da música brasileira, e assim como no line-up, essa diversidade também se reflete na plateia. Enquanto o festival celebra sonoridades de várias épocas, o público também é composto por jovens estreantes e frequentadores antigos do festival. É o caso de Antônio Moreira, de 68 anos, que assistiu a primeira apresentação do Paralamas do Sucesso no Noites Cariocas, nos anos 80.

“Tive o privilégio de ver os Paralamas do Sucesso bem no comecinho, ali no Noites Cariocas, nos anos 80. Lembro da energia daquele show como se fosse ontem, a gente sentia que estava presenciando o nascimento de algo grande. Voltar aqui hoje, tantos anos depois, vendo esse palco celebrando a música brasileira, me emociona de verdade”. Já Guilherme Jorge, de 19 anos, foi ao evento pela primeira vez: “Sempre ouvi meus pais falarem do Noites Cariocas, então estar aqui hoje, vendo esses artistas incríveis nesse cenário, é como viver um pedacinho da história deles também”, conta o estudante.

E assim, a abertura do festival abriu a temporada de 2025 com maestria. E na próxima semana promete uma outra série de shows incríveis. Dia 13 de junho - Sexta-feira - Monobloco e Durval Lelys. No último dia do evento, 14 de junho - a palco do TIM Music Noites Cariocas é todinho delas, com Manda, Adriana Calcanhoto e Daniela Mercury, com três shows completos.