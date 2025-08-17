Time Falcão vence Time Denílson em noite histórica do Legends Game Brasil em Betim
Show de solidariedade em Betim faz público lotar o Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga para prestigiar ídolos que marcaram gerações
O Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga ficou pequeno na noite desta sexta-feira (15/8) para receber a sexta edição do Legends Game Brasil 2025, um dos maiores eventos esportivos e solidários do país. Com ingressos esgotados e casa cheia, o público de 4.359 conseguiu acompanhar um verdadeiro espetáculo de habilidade, emoção e entretenimento.
Dentro de quadra, o Time Falcão mostrou força no ataque e venceu o Time Denílson por 16 a 10, em um duelo repleto de dribles desconcertantes, gols bonitos e jogadas de pura nostalgia. Capitaneados pelos craques Falcão e Denílson, o jogo também contou com a presença de nomes consagrados como Amaral, Ruy Cabeção, Marcelo Moreno e Jô.
No elenco vencedor, Leandro Donizete, o “General da Libertadores”, e Fabrício, o “Guerreiro celeste”, dividiram espaço.
Apesar das provocações, o clima foi de festa do início ao fim. Antes da bola rolar, o público acompanhou apresentações de futebol freestyle e sorteios de brindes. Às 19h, o atacante Jô subiu ao palco com o show de pagode “Jogando em Casa”, arrancando aplausos e embalando a torcida antes de também entrar em quadra para a partida.
Estrelas em ação
O espetáculo reuniu nomes consagrados do futebol e do futsal brasileiro. No campo, brilharam Denílson, Marcelo Moreno, Leandro Donizete, Ruy Cabeção, Amaral, Fabrício e o próprio Jô. Já no futsal, os destaques ficaram para Falcão, considerado o maior da modalidade, além de Neto, Piu e Ronaldo, todos multicampeões.
A festa também contou com influenciadores como Adonias, Jukanalha, Douglas Viegas (Poderosíssimo Ninja), Acre, Mc Lovin e o irreverente Goleiro de Capacete, que arrancaram risadas e interagiram com a torcida.
Solidariedade e legado
Além do espetáculo esportivo, o evento teve caráter solidário. Parte dos ingressos foi comercializada na categoria solidária, com desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada à Superintendência de Programas Sociais da Prefeitura de Betim, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.
O organizador do evento, Bruno Zarif, também celebrou o sucesso da edição: “Foi uma grande festa. Tivemos casa cheia e a participação de ídolos que marcaram gerações. O público de Betim abraçou o Legends Game e o resultado não poderia ter sido melhor.”
Com uma mistura de nostalgia, solidariedade e emoção, o Legends Game Brasil 2025 confirmou sua posição como um dos principais encontros esportivos do país, deixando lembranças inesquecíveis para quem esteve presente no Divino Braga.
Fotos: Legends Game Brasil / Luciano Brew
