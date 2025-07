Tontom faz show e comemora aniversário no Manouche No dia em que completa 19 anos, dona do hit viral “Tontom Perigosa”, se apresenta no Jardim Botânico Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h37 ) twitter

Tontom, nome artístico de Antônia Périssé, apresenta o show Mania 2000, dia 05 de agosto, no palco do Manouche. Uma das grandes apostas da nova cena indie-pop brasileira, a artista levará ao palco músicas autorais de seu primeiro EP, Mania 2000, lançado no ano passado e algumas inéditas. A cantora está de malas prontas para Berlim, na Alemanha, onde vai passar um tempo estudando música.

“Vai ser uma noite muito simbólica para mim e pra quem me acompanha, pois será minha última apresentação antes de embarcar para Berlim. Eu acho que vai ser muito intenso, cheio de sentimentos e emoções. Coincidentemente, cai no dia do meu aniversário, então eu espero que seja uma noite muito festiva. Não tem maneira melhor de comemorar do que no palco”, comemora.

O show contará com participações da sua irmã e também cantora, Raquel Dimantas, do Guilherme Lírio e da Leila Maria. No repertório, músicas como Tontom Perigosa, Como Iguais, Gente Aberta, do Erasmo Carlos e mais.

Em 2024, Tontom iniciou sua trajetória como cantora e compositora com o lançamento do EP Mania 2000, trabalho que sintetiza sua identidade sonora e estética. O projeto trouxe o hit viral “Tontom Perigosa”, faixa que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e playlists, alcançando o primeiro lugar no Viral 50 do Spotify Brasil. Trazendo influências que transitam por diferentes gêneros musicais, as faixas do EP mantêm uma forte coerência artística — recheadas de estilo, personalidade, profundidade e doçura.

Com uma sonoridade ousada e marcante, ela se firma como uma voz autêntica e inovadora no pop brasileiro contemporâneo. A artista tem como referências músicas das décadas de 1960, 1970 e 1980.

“Mania 2000” é o EP de estreia da multiartista carioca Tontom, de 18 anos. O disco traz 5 faixas de autoria e interpretação de Tontom. Produzido por Guilherme Lirio, que trabalha com nomes como Gilberto Gil, Ana Frango Elétrico e Raquel Dimantas, o “Mania 2000” traz canções recheadas de doçura, estilo, personalidade e profundidade. As faixas passeiam por diversos gêneros musicais, mas ainda assim sustentam uma forte identidade.

A artista define o EP como vibrante, dançante, melancólico, misterioso, leve, intenso, jovem, fresco, doce e sincero. “Eu faço música porque é o que me preenche de forma que nenhuma outra coisa no mundo faz. Faço música porque é algo que sai de mim sem que eu precise tirar”, explica.

Tontom estuda música desde os 7 anos, quando começou a fazer aula de piano e, aos 11, aprendeu a cantar. Está sempre em busca de se aprofundar mais, colecionando referências da música atual e de longa data.

Sua curiosidade e paixão por essa arte extrapolam o coração, resultando em composições muito sensíveis e originais. "Mania 2000" traduz os mais diversos sentimentos vividos por todos os jovens no processo de crescimento e amadurecimento: ansiedades, desejos, frustrações, medos, etc.

Ouça “Tontom Perigosa” no Spotify

EP Mania 2000

Serviço:

Mania 2000

Data: Dia 05 de agosto, terça-feira

Horário: 20h30

Local: Manouche

Endereço:R. Jardim Botânico, 983 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, 22470-051

Valor do ingresso: R$ 50 (meia)

Link de vendas: Tontom no Manouche