Troye Sivan & Guitarricadelafuente lançam a faixa "midsummer pipe dream" "Pipe Dream" retorna em uma nova versão de verão com a participação de Troye Sivan, após o sucesso de In My Room, lançada no ano passado... 28/07/2025 - 12h37

“Pipe Dream” retorna em uma nova versão de verão com a participação de Troye Sivan, após o sucesso de In My Room, lançada no ano passado — a primeira colaboração internacional de Guitarricadelafuente e o único feat. no terceiro álbum de estúdio de Troye, Something to Give Each Other. Esse laço criativo se prolonga nesta releitura de Pipe Dream, trazendo uma mudança sutil no tom e na intimidade.

Originalmente lançada como o quarto single de Spanish Leather, a faixa explora a linha tênue entre realidade e ilusão — levantando a questão: sonhamos para fugir ou para sobreviver?

A expressão pipe dream — originalmente associada às visões provocadas pelo ópio no século XIX — se refere a uma ilusão bela, porém inatingível. Aqui, Guitarricadelafuente não foge da realidade: ele a acolhe.

O refrão, “¿Quieres despertar de este pipe dream?” (“Você quer acordar desse pipe dream?”), não é um chamado para retornar ao mundo real, mas um apelo para permanecer em um estado moldado por percepções e desejos — porque, às vezes, a coerência encontrada na ilusão é mais reconfortante do que a fragmentação da chamada verdade.

Agora, com a voz de Sivan entrelaçada à atmosfera onírica, a faixa ganha uma nova profundidade — fundindo dois registros emocionais distintos em um dueto que traduz a melancolia e o anseio dos tempos atuais.