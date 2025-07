Turismo rural: São José dos Pinhais inaugura Circuito Roça Velha neste domingo O município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, abriu um novo roteiro no projeto Caminhadas na Natureza,... Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/07/2025 - 13h56 ) twitter

O município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, abriu um novo roteiro no projeto Caminhadas na Natureza, ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura. O passeio, chamado Circuito Roça Velha, acontece neste domingo (13) em meio à Mata Atlântica.

O circuito foi criado pensando na visibilidade de uma região predominantemente agrícola, mas com imenso potencial turístico a ser explorado, especialmente na contemplação. O local onde os participantes passeiam fica ao fundo do Parque Nacional Guaricana, na Serra do Mar, que abriga o maior remanescente de floresta Mata Atlântica do Brasil.

“O Paraná é rico em turismo rural. É o Estado que mais produz por metro quadrado e essa agricultura deve ser utilizada com a visão voltada ao turismo também. Esse é o olhar como um todo que o governador está tendo com o nosso Estado, buscando de todos os lados a valorização do turismo”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

São José dos Pinhais iniciou no projeto Caminhadas na Natureza no ano de 2008, e até o momento já foram realizadas 56 passeios no município, com média de 16.000 participantes por ano.

"Fazemos de tudo para valorizar nossos moradores e mostrá-los a importância do turismo para quem vive na área rural, então esse projeto é maravilhoso para nós. Somos a cidade que mais recebe caminhantes em todo o Estado e também do Brasil", destaca o secretário municipal de turismo, Silvio Mecânico.

O diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, lembra que diversas opções de turismo rural estão elencadas no Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos . “Esse é um documento que foi elaborado pelo nosso órgão de promoção do turismo do Estado, com critérios baseados em institutos e órgãos oficiais. São locais que possuem uma infraestrutura completa para atender aos turistas com excelência”, disse.

O presidente explica, ainda, que o documento tem opções de turismo no Paraná em diversos segmentos. “São 249 produtos e destinos em oito segmentos, separados também por região. É uma ferramenta que, pela primeira vez, foi disponibilizada por um órgão do governo para orientar e ajudar os profissionais que vendem pacotes turísticos”, completou.

OUTROS PASSEIOS – Este é o quarto circuito de São José dos Pinhais somente neste ano. Outras quatro Caminhadas na Natureza devem acontecer até o final do ano. Durante os passeios, os participantes encontram pontos de apoio com água, banheiros, carros de apoio, e também forças de segurança e ambulâncias no evento.

As Caminhadas na Natureza acontecem geralmente nos roteiros de turismo rural do município (que é uma referência no Estado) e os caminhantes podem ter novas experiências com estabelecimentos de gastronomia, produtos coloniais, artesanato local e lazer, sem esquecer o forte comércio de orgânicos, estimulando o desenvolvimento econômico na localidade.

CAMINHADAS NA NATUREZA – As Caminhadas na Natureza iniciaram oficialmente no ano de 2007 no Estado do Paraná, como uma política pública da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento e do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná).

A iniciativa tem como objetivo promover o turismo rural no Estado por meio da atividade física em grupo, gerar mais uma fonte de renda para as famílias envolvidas na atividade, e são consideradas uma importante ferramenta para o desenvolvimento da agricultura familiar e do turismo rural nas propriedades assistidas.

No ano de 2024, totalizaram 94 circuitos em 66 municípios no Estado do Paraná, contando com mais de 48 mil participantes e 1.000 famílias beneficiadas com a atividade, gerando em torno de R$ 1,4 milhão de renda.

O IDR-Paraná e as prefeituras ajudam a organizar os roteiros e promover os circuitos, visando potencializar a economia de pequenas propriedades rurais das cidades envolvidas.

Confira as datas das próximas Caminhadas na Natureza em São José dos Pinhais:

13.07 – 1º Circuito Roça Velha

17.08 – 9º Circuito Marcelino

14.09 – 5º Circuito Faxina

08.11 – 1º Circuito Noturno Caminho do Vinho

30.11 – 1º Circuito Guaricana