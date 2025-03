Txai Resort Itacaré oferece experiências exclusivas para os feriados de abril Durante os feriados de Páscoa e Tiradentes, o resort localizado na Costa do Cacau, conta com uma programação que inclui opções culturais... Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h06 ) twitter

Durante os feriados de Páscoa e Tiradentes, o resort localizado na Costa do Cacau, conta com uma programação que inclui opções culturais, relaxamento e atividades infantis

Com certificado do exclusivo grupo de hotéis Relais & Châteaux, o Txai Resort Itacaré reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar. Localizado na Costa do Cacau, no sul da Bahia, este ano o resort comemora 25 anos de sua história e preparou uma programação especial para os feriados de Páscoa e Tiradentes com atividades para toda a família. Durante os feriados, o resort irá disponibilizar pacotes de 4 ou 5 noites entre os dias 17 a 21 de abril, que incluem opções de bem-estar e lazer.

Além de desfrutar da hospedagem em meio a um cenário privilegiado, cercado por coqueiros e água cristalina, os hóspedes poderão aproveitar uma série de atividades como luau, sunset parties e exposições de arte, preparadas especialmente para este período.

Já a programação para o público infantil, a partir de 4 anos, inclui Caça aos Ovos e atividades circenses. As crianças também podem participar de uma caminhada guiada por um biólogo para conhecer o projeto Txaitaruga, onde observam de perto o processo de proteção das tartarugas e o nascimento dos filhotes.

Para aqueles que estão em busca de relaxamento, o Spa Shamash oferece tratamentos, massagens, rituais e práticas de equilíbrio. Entre os tratamentos está o Costa do Cacau, um ritual para desintoxicação, renovação e nutrição da pele que inicia com uma escovação seca para ativar a circulação e retirar células mortas, seguida de uma massagem completa com óleo de coco morno. Para finalizar é realizada uma esfoliação vigorosa com uma mistura de nibs (grãos do cacau torrado e moído) e óleo de coco extraídos da região.

Na parte gastronômica, o resort conta com os restaurantes Orixás e Praia que oferecem menus criados com ingredientes regionais, somados às técnicas da culinária internacional, resultando em uma mistura de aromas e sabores únicos que agradam os paladares mais exigentes.

Programação:

Durante os feriados, os hóspedes poderão aproveitar programas de 4 ou 5 noites, a partir de R$ 23.250, incluindo hospedagem com pensão completa, café da manhã, almoço e jantar (exceto bebidas alcoólicas e não-alcoólicas ) e transfer IN/OUT do Aeroporto de Ilhéus.

Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail central.reservas@txairesorts. com ou telefone (11)3040-5010.

Sobre o Txai Resort Itacaré

Com certificado do exclusivo grupo de hotéis Relais & Châteaux, o Txai Resort Itacaré reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar no cenário hoteleiro no país. Situado em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio à uma região de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no Sul da Bahia, o resort é cercado por coqueiros e água cristalina que juntos, formam uma paisagem exuberante para os seus convidados.

Seu cenário privilegiado se une com a arquitetura original e rústica de maneira assertiva e harmônica. Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em 7 categorias, planejados e construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar e referência no conceito de privacidade, em 3 km de praia deserta.

Serviço

Txai Resort Itacaré

Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts. com. Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: Latam, Gol e Azul.