Um dos maiores nomes do trap europeu, Mizzy Miles anuncia lançamento de novo álbum com participações Destaque na cena urbana europeia, Mizzy Miles se prepara para lançar o álbum "Fim do Nada" no dia 31 de janeiro Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 21h06 )

Destaque na cena urbana europeia, Mizzy Miles se prepara para lançar o álbum “Fim do Nada” no dia 31 de janeiro. O artista acaba de anunciar, através das redes, a tracklist do trabalho, revelando também as participações de nomes do rap e trap brasileiro, como Teto, Wiu, MC PH, Diogo Piçarra e mais. Antes, Mizzy havia liberado um teaser misterioso em suas redes, antecipando o anúncio de “Fim do Nada”.

Um dos maiores nomes do trap europeu, Mizzy Miles nasceu no Brasil, mas se estabeleceu em Portugal, onde se tornou expoente do rap e trap tuga. O novo álbum não é o primeiro avanço para estreitar sua relação com o Brasil: Miles se apresentou no Rock in Rio em 2024 e lançou "Ninguém Entende Nada", com as participações de Teto e MC PH, no último ano. O single recebeu certificado de Platina no país.