Undo revela seu lado mais pop no reflexivo single “Melodrama”

A faixa é a última amostra do disco de estreia da nova aposta do rock nacional

Escute, aqui.

A nova aposta do rock nacional Undo disponibiliza hoje “Melodrama”, quinto e último single que precede o lançamento do primeiro álbum de estúdio da banda.

“Na música mais pop do grupo até agora, as melodias pungentes com ecos de The Smiths e Legião Urbana se entrelaçam com a letra reflexiva sobre o desgaste das relações amorosas e das amizades, desgaste esse cada vez mais frequente nesse m(undo) rápido, implacável”, revela o guitarrista Johnny Monster. “Mas a canção não se entrega a esse niilismo sentimental. Pelo contrário, eleva o espírito do ouvinte com sua linda melodia, arranjo enxuto e certeiro, letra bem construída e aquele refrão de estádio que todos nós gostamos”.

‌



Preparando o terreno para o disco de estreia, a faixa se junta às já divulgadas “Coração Selvagem”, “Volta Aquela Cena”, “Porcos Não Olham Pro Céu” e “Aprender a Perder”. O projeto completo chega ainda em 2025 e conta com parcerias de Leoni e Dado Villa-Lobos.

Com uma sonoridade que remete aos anos 80 e composições repletas de lirismo, a Undo vem consolidando sua identidade musical ao mesclar elementos do pós-punk, rock alternativo e indie de forma única.

‌



“Melodrama” é um lançamento ForMusic Records.

UNDO

Seguindo a essência e a tradição de tantos grupos icônicos do rock nascidos na metrópole paulistana, a banda formada por André Frateschi (voz), Johnny Monster (guitarra/voz), Rafael Mimi (guitarra/voz), Dudinha (baixo) e Rafael Garga (bateria) chega pra fazer a diferença no cenário. Resgata o rock brasileiro dos 80 com as novas paisagens do pós punk mundial de grupos como Yard Act, Future Islands, Fontaines DC, Nation of Language e tantas outros. Melodias inesquecíveis, letras contundentes e poéticas de André (atual vocalista da Legião Urbana), somadas a beats modernos, guitarras dreamy pop e baixos marcantes que eternizaram Joy Division e New Order. A Undo consegue produzir canções essenciais, de um irresistível apelo pop, somados à força inerente do rock'n'roll.