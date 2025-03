Us Agroboy leva o "Hip-Roça" para a Festa Oficial do Barretão no Villa Country Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, promete agitar a Festa Oficial do Barretão – 70 anos com o “Hip-Roça” Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, promete agitar a Festa Oficial do Barretão – 70 anos com o “Hip-Roça”. O evento acontece na quinta-feira, dia 20 de março, no Villa Country, em São Paulo, e marca o início das comemorações da histórica edição da Festa do Peão de Barretos 2025.

"Cantar nesse evento é uma honra imensa para nós! Estamos preparando uma apresentação especial, cheia de energia e surpresas! Esperamos vocês para essa noite especial ao lado de grandes amigos", conta Gabriel Vittor.

Com uma sonoridade autêntica e uma presença de palco contagiante, Us Agroboy vem conquistando o Brasil com hits que viralizam nas plataformas digitais. Entre os sucessos recentes, destaca-se “Tantão”, composta por Jota Lennon nos anos 2000 e lançada recentemente com uma nova versão em parceria com Brenno e Matheus e DJ Ari SL, responsáveis pelo hit “Descer pra BC”. A faixa, que mescla o agro com batidas eletrônicas modernas, já está na posição 33 do Top 100 Spotify Brasil. e entre as 100 músicas mais virais do país.

“A ‘Tantão’ é uma música que carrega muita história e emoção. Ver ela ganhar vida novamente, e ainda com essa receptividade incrível do público, é algo que nos enche de orgulho. A parceria com Brenno e Matheus e o DJ Ari SL foi essencial para dar esse novo tom à música, e o clipe captura perfeitamente a essência do sertanejo que tanto amamos”, descreve Jota Lennon.

‌



Sobre o evento

A noite contará com um show especial do cantor Luan Pereira, que receberá convidados no palco, incluindo Us Agroboy, Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca, Loubet, Léo & Rafael, Panda e Jiraya Uai. Além disso, o evento marcará a posse oficial de Ana Castela como embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos.

‌



Serviço – Us Agroboy no Villa Country

Data: 20 de março (quinta-feira)

‌



Local: Villa Country | Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo - SP

Abertura da casa: 20h | Início dos shows: 23h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: www.villacountry.com.br