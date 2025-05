Vanessa da Mata anuncia sua nova turnê: “Todas Elas” A cantora vai apresentar seu novo show em diversas cidades pelo país neste ano; a estreia será em 24 de maio no Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 16/05/2025 - 16h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h23 ) twitter

“Todas Elas” é o nome da nova turnê da cantora Vanessa da Mata. O novo show da artista vai trazer novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour será realizada em 24 de maio, sábado, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Vanessa também vai se apresentar com o novo show em Aracaju (06/06), Salvador (08/06), Ribeirão Preto (14/06) e São Paulo (19/07). Nos próximos dias novas datas da “Todas Elas” serão anunciadas.

Seu novo álbum - Todas Elas, lançado dia 12 de maio, apresenta onze músicas autorais com participação de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, nas faixas Demorou e Um Passeio Com Robert Glasper Pelo Brasil e Troco Tudo, respectivamente. “Esse álbum poderia contar a história de várias mulheres. São várias mulheres dentro dele: mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos, os momentos de grandes e boas ilusões e algumas desilusões”, define Vanessa.

Sobre as parcerias, a artista conta como está sendo trabalhar ao lado de pessoas que ela tanto estima: “O João (Gomes) é já um amigo querido que admiro muito. Gosto muito da voz dele, gravíssima, que faz um casamento perfeito com a minha nesse reggae. A música com o Jota.pê fala sobre a aparência das redes sociais, que jamais mostra psicologicamente como realmente estamos. Foi uma música muito rápida de ser feita. Ela fluiu em uma capacidade linda. Ele me mandou a primeira parte da melodia e eu fiz o restante. E fizemos a letra juntos. O Robert Glasper é um dos caras mais notáveis dos últimos tempos. Certa vez eu fui em um show dele em São Paulo, fiz contato e mandei um material para ele. Ele gostou muito e me mandou várias ideias de música, e aí a gente fez essa parceria.”

Assim como no disco anterior, Vanessa da Mata assina a produção musical do álbum Todas elas. Os arranjos têm criação coletiva, envolvendo a banda formada por músicos como Marcelo Costa (bateria), Maurício Pacheco (violão e guitarra) e Rafael Rocha (trombone), entre outros instrumentistas. Gravado e mixado no estúdio Visom Digital, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o álbum tem como faixa foco a música "É Por Isso Que Eu Danço”.

A cantora e compositora carrega a inquietude e a exuberância dentro de si, traços de uma artista de múltiplos talentos, lapidados desde muito jovem. Com mais de 20 anos de carreira, a mato-grossense de Alto Garças é dona de uma personalidade forte e cativante. Ela não se furta a expor questões sensíveis que habitam o seu universo. Vanessa trata com franqueza e afetividade os temas que movimentam sua vida e obra: o pós-feminismo, a maternidade – ela é mãe de três filhos –, paixões e desencontros amorosos, a negritude e a luta por uma sociedade menos desigual.

Em 2024, Vanessa comemorou 20 anos de carreira rodando o país e o exterior com a turnê do seu álbum mais recente, “Vem Doce”, com direção de Jorge Farjalla. Sucesso de público e crítica, o disco foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum de música popular brasileira.

Turnê Todas Elas

24/05 - Rio de Janeiro / RJ - Qualistage - 21h30

06/06 - Aracaju / SE - Teatro Tobias Barreto - 21h

08/06 - Salvador / BA - Concha Acústica - 19h

14/06 - Ribeirão Preto / SP - João Rock 2025 - Parque Permanente de Exposições - Abertura dos portões 13h

19/07 - São Paulo / SP - Vibra São Paulo - 22h