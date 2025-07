Vencedores do Grammy Latino, Os Garotin agitam o Teatro Nova Iguaçu Petrobras Teatro ainda receberá em julho Sérgio Mallandro e o aclamado espetáculo “Macacos”, entre muitas atrações Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h37 ) twitter

Vencedores da última edição do Grammy Latino, o trio sensação da música Os Garotin sobe ao palco do Teatro Nova Iguaçu Petrobras no dia 18 de julho, sexta-feira, às 20h. O show faz parte do aquecimento para o Festival Rock The Mountain.

O grupo é formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, crias da cidade de São Gonçalo (RJ) que uniram suas influências e referências musicais da MPB, R&B, Soul Music e Hip-Hop criando um som singular, que evoca as vibrantes atmosferas dos bailes blacks das décadas de 70.

O EP “Os Garotin Session” (2023), foi o primeiro lançamento do trio e ganhou reconhecimento após a viralização da música “Zero a Cem”, impulsionando o trio a se tornar finalista na categoria Brasil do Prêmio Multishow (2023) e campeão do “Prêmio Potências!” como artistas revelação. O sucesso do EP sucedeu na primeira turnê, intitulada “Pouco a Pouco”, que passou por 6 cidades do Brasil levando ritmo, sonoridade e balanço, esgotando todos os ingressos, além da participação de festivais como Doce Maravilha Rio. Em “Nossa Resenha” (2024) Os Garotin convidaram Caetano Veloso para participar da faixa que homenageia a cidade do Rio de Janeiro, celebrando seus pontos turísticos emblemáticos, combinando uma sonoridade rica da MPB com a contemporaneidade do trio. Em maio, Os Garotin lançaram o álbum de estreia com 12 faixas autorais que ressoam o balanço e a atmosfera dos Bailes Blacks.

Programação recheada de atrações

O Teatro Nova Iguaçu Petrobras receberá ainda em julho Sérgio Mallandro em “Os Perrengues do Mallandro” e o aclamado monólogo “Macacos”, com Clayton Nascimento, entre outras atrações. Confira a programação completa em https://ingressodigital. com/pesquisa.php?busca=S&pg=1& txt_busca=nova+igua%C3%A7u

Serviço:

Os Garotin – Rock The Mountain

Dia e hora: 18 de julho, sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras – Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Caonze, Nova Iguaçu – RJ

Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://ingressodigital.com/ evento/16811/os-garotin-rock- the-mountain

Rede social:

Teatro Nova Iguaçu Petrobras - https://www.instagram.com/ teatronovaiguacupetrobras/