Villa di Mantova prepara novidades gastronômicas para a temporada de julho Localizado em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, o Villa di Mantova Resort Hotel desponta como uma opção perfeita para a temporada...

PhotoGARAVELLO

Localizado em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, o Villa di Mantova Resort Hotel desponta como uma opção perfeita para a temporada de férias em família. Além de uma ampla programação de lazer para todas as idades, os hóspedes podem se deliciar com as novidades gastronômicas que chegam ao resort em julho, inspiradas principalmente nos sabores da Itália.

Durante todo o mês um novo cardápio estará disponível no Restaurante Fraterno do Villa di Mantova, assinado pela chef Ellen Tissiana Alves, que acumula 15 anos de experiência na área, sendo um deles à frente da gastronomia do hotel. A chef foi até a Itália em busca de inspirações certeiras para criar o cardápio especial de julho do Restaurante Fraterno, uma experiência culinária que vai despertar os sentidos.

Sempre às terças, acontecerá a Noite Italiana, que terá música ao vivo e pratos cheios de sabor, como frango à cacciatore, saltimbocca alla romana e salada de presunto Parma com melão. A chef Ellen também vai preparar ao vivo os clássicos italianos carbonara e cacio e pepe. Além da Noite Italiana, o Restaurante Fraterno terá um sofisticado jantar francês aos sábados, com aligot, filé mignon au poivre, ratatouille, steak tartar e muito mais.

Às quartas, ainda em julho, é a vez do almoço mineiro com polenta cremosa, frango caipira, torresmo de rolo e acompanhamentos típicos da roça. Ao longo do mês, o cardápio também vai contar com novas opções vegetarianas: quibe de abóbora com gorgonzola, estrogonofe de grão de bico e creme trufado de cogumelo.

No Villa di Mantova, a gastronomia tem espaço especial na programação da temporada de julho. Às terças, por exemplo, acontece oficina de cupcake e piquenique com o Nino. Já às quintas, ocorre uma degustação de queijos artesanais, e, às sextas, happy hour com comida de boteco e festival de caldos no pão italiano. Às quartas e aos sábados, a fazendinha do hotel se transforma no animado Arraiá do Villa, com comidas típicas, touro mecânico, música ao vivo, decoração e quadrilha.

Além de aproveitar a ampla estrutura de lazer do Villa di Mantova, que conta com piscinas, incluindo as aquecidas e cobertas das Termas dei Leoni, quadras, parede de escalada, arvorismo, lago para pesca esportiva, pedalinho, brinquedoteca e muito mais, os hóspedes podem aproveitar o Festival de Inverno de Águas de Lindóia. De 04 a 27 de julho, o evento reúne dezenas de shows, peças teatrais e outras atrações culturais para todas as idades em diversos pontos do município.

Villa di Mantova Resort Hotel

Rua Humberto Avancini, 133 – Águas de Lindóia/SP

Reservas: (19) 3824-8400 / (19) 99628-4749 (WhatsApp)

Mais informações em: villadimantova.com.br