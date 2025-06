Villa di Mantova tem lazer e tranquilidade nas férias de julho Na estância hidromineral de Águas de Lindóia, o Villa di Mantova Resort Hotel é o primeiro resort “benessere” do Brasil, que une o... Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 21h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h37 ) twitter

Na estância hidromineral de Águas de Lindóia, o Villa di Mantova Resort Hotel é o primeiro resort “benessere” do Brasil, que une o charme italiano autêntico com experiências focadas em bem-estar. Para as férias de julho, o hotel preparou uma ampla programação de lazer para toda a família, com paintball e gelsoft como os destaques da temporada.

Dentro de uma fazenda com 1 milhão m², o Villa di Mantova Resort Hotel é cercado por uma área verde intocada, com bosques, matas, lago e nascentes da água mineral límpida que tornou a cidade famosa. Neste ambiente de muita tranquilidade, é possível fazer caminhadas, respirar o ar puro das montanhas e aproveitar a estrutura completa do resort.

O ambiente do Villa di Mantova apresenta a elegante atmosfera do interior da Itália, dos campos da Toscana aos palácios da cidade de Mantova, na Lombardia. Já o conceito de “benessere” (bem-estar e conforto, em italiano) do hotel está atrelado principalmente ao termalismo. Nas Termas dei Leoni, fontes de água mineral límpida exclusivas do Villa di Mantova abastecem piscinas aquecidas cobertas e hidromassagens. O complexo tem ainda saunas seca, úmida e inalatória, duchas e salas para banhos de imersão, além do SPA Termas dei Leoni.

O Villa di Mantova conta ainda com piscinas externas, atividades esportivas, recreação para todas as idades, academia, lago para pesca esportiva, pedalinho, fazenda com animais do campo, brinquedoteca, arvorismo e muito mais. Os hóspedes podem aproveitar também uma verdadeira experiência gastronômica pelos sabores brasileiros, italianos e mediterrâneos no Restaurante Fraterno, drinques em três bares e o farto e saboroso café da manhã do Restaurante Allegro à beira da piscina.

Nas férias de julho, o Villa di Mantova oferece cortesia para todas as crianças de até três anos e para uma criança de até oito anos, desde que acompanhadas de dois adultos pagantes na mesma acomodação. Pensão completa está inclusa nas diárias.

Villa di Mantova

R. Humberto Avancini, 133 – Águas de Lindóia/SP

Reservas: (19) 3824-8400 / (19) 99628-4749 (WhatsApp)

Mais informações em: villadimantova.com.br

