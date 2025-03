Villa Passaredo terá programação especial para a Páscoa Localizado em Tijucas do Sul, a apenas 45 km de Curitiba, o Villa Passaredo preparou uma programação especial para a Páscoa, combinando... Cartão de Visita|Do R7 13/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h46 ) twitter

Localizado em Tijucas do Sul, a apenas 45 km de Curitiba, o Villa Passaredo preparou uma programação especial para a Páscoa, combinando conforto, natureza e experiências memoráveis para toda a família. De 18 a 21 de abril, os hóspedes poderão desfrutar de um feriado repleto de atividades, gastronomia e momentos de lazer em meio a 320 mil m² de mata nativa.

A hospedagem inclui pensão completa, com quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar), garantindo uma experiência gastronômica única. As tarifas para dois adultos no apartamento luxo começam em R$ 2.460,00 para duas diárias, R$3.570,00 para três e R$ 4.720,00 para quatro diárias, enquanto a opção superior sai por R$ 2.360,00 para duas diárias, R$ 3.480,00 para três e R$ 4.560,00 para quatro diárias. Crianças de 0 a 5 anos são cortesia, e há tarifas especiais para crianças de 6 a 12 anos. Quem deseja apenas passar o dia pode optar pelo Day Use por R$ 480,00 por pessoa.

O clima de Páscoa será celebrado com decoração temática, espumante de boas-vindas, jantar especial na Sexta-feira Santa e um almoço festivo no Domingo de Páscoa. Para entreter adultos e crianças, haverá música ao vivo, caça aos ovos, recreação monitorada e uma variedade de atividades de lazer e aventura, incluindo escalada, arvorismo, tirolesa, trilhas, pesca, sauna, hidromassagem, piscina aquecida, salão de jogos e muito mais. Os pequenos ainda poderão se encantar com a Vila dos Coelhos e o Laguinho das Carpas, criando memórias inesquecíveis.

O Villa Passaredo alia tranquilidade e diversão em um cenário perfeito para renovar as energias. As reservas podem ser parceladas em até 6x no cartão de crédito ou pagas à vista com 5% de desconto via PIX ou dinheiro.

Mais informações e reservas: www.villapassaredo.com.br