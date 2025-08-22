Vini estreia o novo single “Pista de Dança”, última música antes do lançamento do futuro álbum O novo som traz referências dos anos 80 e do pop atual e acompanha um videoclipe com cores e figurinos que remetem à época Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h58 ) twitter

Com uma mensagem sobre liberdade e leveza, o cantor e compositor VINI dá mais um passo em sua carreira com o lançamento do novo single “Pista de Dança”, que já está disponível em todas plataformas digitais, acompanhado de videoclipe no YouTube do artista. A faixa é o terceiro e último som antes da chegada do futuro e aguardado álbum. O cantor define a canção como a fase ‘vida’ dentro do projeto completo.

A canção chega como um convite ao público para que se entreguem ao ritmo, celebrem a música e vivam o momento. Ela é interpretada pelo artista como a parte em que consegue respirar e encarar a vida com mais liberdade, conectando-se com o álbum, que fala de fases em que viveu, sendo essencial para completar a narrativa do próximo trabalho discográfico. “Fala sobre deixar as frustrações e os medos para trás e transformar a vida em uma pista de dança. É uma música que te convida a enxergar a vida com liberdade e leveza, mesmo depois de passar por situações dificeis”, revela o cantor.

Sobre o processo de composição, o artista conta que foi diferente e até um pouco complexo, por querer uma música dançante no futuro álbum, mas sem perder a essência pessoal do projeto. “Eu me desafiei a colocar sentimentos reais em um ritmo leve e percebi que a melhor forma era justamente transformar essas experiências em liberdade, deixar o peso do passado e me permitir dançar”, reflete.

Com a faixa, VINI espera que as pessoas se sintam livres, que possam dançar, esquecer por alguns minutos aquilo que pesa e transformar os próprios sentimentos em algo divertido, igual uma pista de dança.

A sonoridade de “Pista de Dança” carrega bastante referências dos anos 80, ao mesmo tempo conversa com o universo pop atual do artista. “É nostálgica e dançante, mas ainda assim carrega história”, destaca. Este novo trabalho mostra sua versatilidade artística e reforça a identidade do cantor, que vem conquistando espaço na cena musical com autenticidade e energia.

Já sobre o próximo álbum, que traz sobre fases de sua vida, ele adianta que as músicas conversam entre si e revelam sentimentos que nem sempre são fáceis de falar, entretanto traz o lado de superação e renascimento.

Videoclipe

A música também ganha um videoclipe com direção do próprio VINI, em parceria com Viviane Vidal e Rafael Fernandes. O audiovisual foi gravado em um boteco com estética dos anos 80, com cores, luzes e figurinos que remetem a essa época. O artista comenta que o vídeo traz a ideia de transformar qualquer lugar em uma pista de dança. “O clipe começa com um lugar mais parado, pessoas sentadas conversando, mas fui lá e chamei a galera pra dançar! Ele reforça o clima nostálgico e, ao mesmo tempo, mostra que a vida pode ser leve e divertida quando a gente se permite”, expressa.

Ainda sobre as expectativas para esse lançamento, ele expõe que está alta, por esse single ser mais diferente dos outros dois lançamentos anteriores e está ansioso para ver como o público vai receber a energia mais dançante. “Não imaginava que combinaria com meu estilo de voz, que é mais suave. Então, no começo, fiquei muito inseguro, até entender que o importante é a mensagem”, finaliza.

Sobre VINI:

VINI, 24 anos, é cantor e compositor do interior de São Paulo que transforma vivências em músicas pop intensas e emocionais. VINI apresenta sua estreia musical mergulhando em camadas do próprio universo interior.

Acompanhe o artista nas redes sociais:

Instagram: @ovinipop

Spotify: VINI

YouTube: VINI